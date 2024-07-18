苗栗豐水梨評鑑頒獎 三灣水梨節20日邀遊客嘗鮮果

苗栗縣長鍾東錦（右三）等人手拿評鑑得獎的豐水梨，行銷縣內優質的高接梨。（記者張勳騰攝）

2024/07/18 16:09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣有7個鄉鎮市栽種高接梨，是夏季美味鮮果，三灣鄉農會今（18）日在苗栗縣政府舉辦豐水果果品評鑑頒獎暨「苗栗鮮果金梨HIGH」行銷記者會，三灣鄉公所及農會20日將在三灣鄉公所廣場舉辦水梨節活動，縣長鍾東錦及三灣鄉長李運光等人邀請鄉親到三灣嘗鮮果、享受採果樂，感受客庄農村風情。

苗栗縣台灣北部地區重要的高接梨產地，主要種植在三灣鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、南庄鄉、三義鄉、頭份市等地面積約有1200公頃，年產量2萬6千公噸，品種有豐水梨、甘露梨、蜜雪梨、新興梨、晶圓梨等，每年7、8月為產期，目前已進入新興及甘露梨產期，每台斤約100元。

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苗栗縣每年委託三灣鄉農會舉辦豐水梨評鑑，今天在苗栗縣政府第一辦公大樓大廳舉行頒獎，由縣長鍾東錦逐一頒獎，特等獎因三灣鄉林春蓮奪得。鍾東錦也強調，透過果品評鑑得獎，就可賣出好價錢。

李運光也表示，20日在三灣鄉公所廣場將舉辦三灣水梨節，現場將展售優質的三灣水梨等農產品、並安排歌手演唱、爵士鼓演奏，還有梨梗筆DIY體驗等，活動中將送出500張價值50元的園遊券及精美好禮，鄉內的果園也有開放採果，歡迎民眾前來體驗採果樂、感受客庄農村風情，鄉農會另提供高接梨宅配到府服務。相關活動詳情請上「三灣鄉公所-2024三灣水梨節」粉絲專頁。

此外，8月3日、4日上午9點起至下午6點，在台北花博爭豔館前長廊廣場，則有台北花博農民市集苗栗週農特產品展售活動，將展售苗栗夏季水梨鮮果。另，8月9日在大湖地區農會，將舉辦大湖尊梨評鑑活動，10日上午10點在大湖地區農會廣場舉辦頒獎典禮，表揚獲獎梨農。8月29日、30日下午1點起至晚間7點30分，將到台北市新光人壽摩天大樓前廣場舉辦大湖尊梨展售活動。

苗栗縣的高接梨進入盛產期，品嘗鮮果正是時候。（記者張勳騰攝）

苗栗縣的高接梨進入盛產期，品嘗鮮果正是時候。（記者張勳騰攝）

苗栗縣豐水梨評鑑由縣長鍾東錦（左）等人頒獎，特等獎由三灣鄉林春蓮奪得，其丈夫吳文宏（中）代表受獎。（記者張勳騰攝）

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