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不要再被騙了！ 教育部週末辦「拒毒反詐」9天特展

開南高中啦啦隊今在教育部拒毒反詐記者會中，顯示出青春活力。（記者林曉雲攝）

開南高中啦啦隊今在教育部拒毒反詐記者會中，顯示出青春活力。（記者林曉雲攝）

2024/07/18 15:37

〔記者林曉雲／台北報導〕「恭喜你是第100位抽中iPhone15的幸運兒！」類似詐騙不斷，為提高民眾「拒毒反詐」意識，教育部攜手內政部警政署、台北市政府合辦「拒毒反詐校園安全」特展活動，教育部長鄭英耀表示，活動有遊戲有獎品，邀請民眾逗陣來邊學邊玩，週六（20日）起在台北信義區香堤大道一連舉辦9天。

教育部今舉行記者會，教育部次長林騰蛟表示，開南高中學生啦啦隊開幕表演展現出青春活力，正顯示出教育部致力推動的友善安全校園，教育部特展區如時光走廊，將呈現一整年全國反毒展精彩內容，也展示「我的未來我作主」微電影歷屆得獎作品等。

台北市政府秘書長李泰興表示，詐騙集團喜歡找未成年的國中生當車手，因此讓學生透過特展活動遊戲等，提高對犯罪誘因的認識，以打造安全的校園。

內政部次長吳堂安表示，「警政服務APP」有多達40多項貼近民眾生活所需的服務，包括165反詐騙專線等，透過跨部會的合作連結，公私協力讓「不好的東西」遠離校園。

活動分為6大展區，教育部反毒公仔「小獅」及反霸凌代言人「阿梅」將陪民眾參與活動，民間也共襄盛舉，包括中華電信、中國信託銀行、中信反毒教育基金會、國泰人壽、國泰產險等，展出防詐ATM、沈浸式反詐桌遊、毒品模型識別、校園交通風險地圖等闖關活動。

不要再被騙了！教育部攜手警政署和台北市政府，自週六起舉辦「拒毒反詐」9天特展活動。（記者林曉雲攝）

不要再被騙了！教育部攜手警政署和台北市政府，自週六起舉辦「拒毒反詐」9天特展活動。（記者林曉雲攝）

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