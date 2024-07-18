縣治所在地人口被超車 苗栗市長余文忠：多面向建構未來性

圖為苗栗市公所參訪台北市市場盼做為推動市場改造借鏡畫面。（苗栗市公所提供）

2024/07/18 15:13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮今天歡慶人口突破9萬大關，被超車的苗栗縣治所在地苗栗市目前人口約8萬6000多人，成為第三。苗栗市長余文忠今天下午受訪表示，將朝多面向建構苗栗市未來性，盼吸引人口回流。

余文忠指出，目前已針對北苗、南苗政府機關用地辦理公辦都更，希望將北苗打造成住商混合大樓區域，期望企業可進駐並促進經濟發展；南苗則興建青年住宅並改善市場，除了改造市場，讓年輕人願意返鄉接手，青年住宅也能減輕年輕人負擔。

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余文忠也提及，由於銅鑼科學園區不少科技廠進駐，用地供不應求，他會推動鄰近的公墓遷葬，雖然過程需耗時較久，但長遠規畫可提供科技廠進駐與鄰近的銅鑼科學園區形成產業廊道；而鄰近農牧用地則推動休閒農業發展。

另外，余文忠說，將持續推進位於信邦電子苗栗廠後方工業區，希望增加就業機會；余文忠也提及，苗栗縣雖然生育津貼不比發展中的縣市，但苗栗市公所會爭取家長面對「養育」的補助，例如補貼孩子上才藝班負擔等。

最後，余文忠認為，苗栗屬客家大縣，苗栗市擁有許多客家傳統文化，希望客委會多加關愛，將苗栗市打造為擁有豐富文化的客家城，除了保存文化也能推動觀光。

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