為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

8樓以上集合住宅公安申報 北市開始清查、開罰

8層樓以上集合住宅在去年納入公共安全申報對象，台北市建築管理工程處表示，截至今年6月30日止，已申報1025案，尚有280案未完成申報。（記者何玉華攝）

8層樓以上集合住宅在去年納入公共安全申報對象，台北市建築管理工程處表示，截至今年6月30日止，已申報1025案，尚有280案未完成申報。（記者何玉華攝）

2024/07/18 15:06

〔記者何玉華／台北報導〕8層樓以上集合住宅在去年納入公共安全申報對象，台北市建築管理工程處表示，北市8樓以上集合住宅應申報共1305案，截至今年6月30日止，已申報1025案，尚有280案未完成申報；7月1日起已開始進行行政清查並開罰，預計8月底前裁罰並限期辦理申報作業；如經確認未申報者，將依公寓大廈管理條例裁罰管委會主委1000元並限期30日內辦理申報。

2021年高雄市城中城大樓火災造成46死、43傷悲劇後，內政部營建署修訂《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》，16層以上建築物每2年公安申報1次，8層以上未達16層應每3年申報1次，6層樓以上未達8層樓集合住宅，自2025年開始申報。

建管處指出，做好建築物火災預防工作，所有權人或使用人有責任加強防火避難設施及設備安全的維護，如走廊、樓梯間不得堆放雜物致妨礙逃生、常閉式防火門未保持時常關閉或有閉合不全、損壞影響防火避難等，確保災害不幸發生時的逃生動線暢通。

按內政部現行公安申報規定，16樓以上集合住宅大樓申報每2年1次，申報期限為當年1月1日至3月31日止，檢查項目包括「直通樓梯」、「安全梯」、「避難層出入口」、「昇降設備」、「避雷設備」及「緊急供電系統」共6項；8樓以上集合住宅大樓則於2023年納入申報，2022年起委託專業團體舉辦說明會、現場巡查提供法令及申報資訊諮詢服務。

建管處說明，今年7月已針對8樓以上集合住宅大樓，進行行政清查並開罰，預計8月底前進行裁罰並限期辦理公安申報作業；據目前統計，8樓以上應申報共1305案，截至年6月30日止已申報1025案，尚有280案未完成申報。將先行清查有管委會卻尚未申報的105案，如經確認未申報者，將依公寓大廈管理條例裁罰管委會主委1000元並限30日內辦理申報。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北8至15樓集合住宅公安申報剩不到一週 違者最高罰30萬
2023/03/25 16:41

新北8至15樓集合住宅公安申報剩不到一週 違者最高罰30萬
高市8樓以上集合住宅 明年起納入公安申報
2021/11/06 14:32

高市8樓以上集合住宅 明年起納入公安申報

「多城市II」10分鐘直達台積電 3房價現省200萬
新北8至15樓建物公安申報 3月底截止僅6成申報
2023/04/11 18:13

新北8至15樓建物公安申報 3月底截止僅6成申報
城中城大火殷鑑不遠 桃園8-11層集合住宅明年納入公安申報
2023/05/03 18:25

城中城大火殷鑑不遠 桃園8-11層集合住宅明年納入公安申報

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播