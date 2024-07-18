台南下營「晶鑽爸爸」出爐 赫見百歲人瑞南市最年長模範父親
2024/07/18 14:55
〔記者楊金城／台南報導〕父愛如山、伉儷情深，台南市下營區公所慶祝父親節，將在21日表揚下營區模範父親「晶鑽爸爸」12人、自強爸爸1人及10對結婚60年的鑽石婚夫妻，其中百歲人瑞柳朝鳴代表下營區獲選台南市模範父親，是全市最年長。
下營區長李宗翰說，晶鑽爸爸柳朝鳴、自強爸爸凃健一代表下營接受南市府表揚，得獎者都是社會的學習典範。
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12位下營區「晶鑽爸爸」有顏財旺、陳豊源、柯旺藤、鐘程、姜玉輝、姜福春、陳明忠、柳朝鳴、李銀隆、陳清田、曾江燁、陳金祥。
下營區10對鑽石婚夫妻為姜嘉雄和姜朱髻、張振旺和張林暇、曾武曲和曾楊金女、曾清模和曾姜秀欽、顏清瑞和黃富貴、李明吉和李王淑琴、王象和王不、鄭振男和鄭曾阿美、楊明長和楊周珍、顏昆助和顏張綿。其中顏清瑞和黃富貴代表下營區接受南市府表揚。
南市最年長模範父親柳朝鳴，2月滿100歲，務農為生，夫妻胼手胝足將10名子女拉拔長大，如今5代同堂，在家人細心照料下仍精神奕奕，笑容常開，叫人稱羨。
自強爸爸凃健一在妻子離世後，堅強面對人生，獨力撫養2幼女，每次接送小孩上下課都隱藏著父親對子女巨大的愛，兩女兒現已長大成人，他一路走來自立自強的堅忍精神、教養的用心值得效法。