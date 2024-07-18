為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台南下營「晶鑽爸爸」出爐 赫見百歲人瑞南市最年長模範父親

百歲人瑞柳朝鳴代表下營區獲選台南市模範父親。（記者楊金城攝）

百歲人瑞柳朝鳴代表下營區獲選台南市模範父親。（記者楊金城攝）

2024/07/18 14:55

〔記者楊金城／台南報導〕父愛如山、伉儷情深，台南市下營區公所慶祝父親節，將在21日表揚下營區模範父親「晶鑽爸爸」12人、自強爸爸1人及10對結婚60年的鑽石婚夫妻，其中百歲人瑞柳朝鳴代表下營區獲選台南市模範父親，是全市最年長。

下營區長李宗翰說，晶鑽爸爸柳朝鳴、自強爸爸凃健一代表下營接受南市府表揚，得獎者都是社會的學習典範。

12位下營區「晶鑽爸爸」有顏財旺、陳豊源、柯旺藤、鐘程、姜玉輝、姜福春、陳明忠、柳朝鳴、李銀隆、陳清田、曾江燁、陳金祥。

下營區10對鑽石婚夫妻為姜嘉雄和姜朱髻、張振旺和張林暇、曾武曲和曾楊金女、曾清模和曾姜秀欽、顏清瑞和黃富貴、李明吉和李王淑琴、王象和王不、鄭振男和鄭曾阿美、楊明長和楊周珍、顏昆助和顏張綿。其中顏清瑞和黃富貴代表下營區接受南市府表揚。

南市最年長模範父親柳朝鳴，2月滿100歲，務農為生，夫妻胼手胝足將10名子女拉拔長大，如今5代同堂，在家人細心照料下仍精神奕奕，笑容常開，叫人稱羨。

自強爸爸凃健一在妻子離世後，堅強面對人生，獨力撫養2幼女，每次接送小孩上下課都隱藏著父親對子女巨大的愛，兩女兒現已長大成人，他一路走來自立自強的堅忍精神、教養的用心值得效法。

台南下營區人瑞模範父親柳朝鳴（前中）2月剛滿百歲。（記者楊金城攝）

台南下營區人瑞模範父親柳朝鳴（前中）2月剛滿百歲。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
史上頭一次 南市模範父親有2位百歲人瑞
2019/07/27 13:17

史上頭一次 南市模範父親有2位百歲人瑞
南市佳里區模範父親表揚 玩趣味遊戲提升親情
2020/07/25 15:44

南市佳里區模範父親表揚 玩趣味遊戲提升親情

瞄準中小企業長虹林口商辦登場
台南市表揚53位模範父親 最年長97歲
2023/08/05 14:16

台南市表揚53位模範父親 最年長97歲
南市新營區公所「晶鑽爸爸」表揚23人 這位模範父親還唸博士班
2020/07/25 15:07

南市新營區公所「晶鑽爸爸」表揚23人 這位模範父親還唸博士班

您的一票，決定愛的力量 彭雪芬現身催票
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播