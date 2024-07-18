宜蘭五峰旗風景區升級 今開地方說明會

宜蘭「五峰旗風景特定區遊憩品質提升計畫」第一期規劃獲中央核定，今天由縣議員林聰池召集舉辦地方說明會。（記者王峻祺攝）

2024/07/18 14:49

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪五峰旗風景特定區是蘭陽知名8景之一，因設施老舊，縣府去年提出升級計畫，今年第一期工程獲中央核定，交通部補助與縣府自籌將斥資4200萬元改善遊客中心、水岸設施及步道優化，並計畫設置溫泉泡腳池，今天召開地方說明會，預計10月底完成工程發包。

鄰近跑馬古道及近年爆紅「抹茶山」聖母山莊步道的五峰旗風景區，以3層瀑布聞名，林相茂密加上水霧瀰漫仙氣繚繞，又稱忘憂森林，但設備年久失修及民眾旅遊型態改變已逐漸沒落，去年在縣議員林聰池等人爭取下，縣府提出預估2億元、分3期建設的升級計畫，今年4月成功向觀光署爭取到第一期施作經費。

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林聰池說，五峰旗過去是蘭陽8景之一，是許多鄉親共同的回憶，但設施老舊人氣大受影響，近年因抹茶山興起，再次吸引遊客前往，不過設備不敷當今現況使用，建議縣府應強化安全性，並結合地方需求後進行整體遊憩品質的升級，結合周邊景點營造更具特色的旅遊廊帶。

縣府工旅處指出，「五峰旗風景特定區遊憩品質提升計畫」第一期規劃獲中央核定，盼透過地方說明會，將民眾需求及意見也列入規劃參考，目前第一期工程包括遊客中心的空間改造利用、水岸遊憩空間的改善及瀑布步道設施的優化。

工旅處表示，由於步道老舊，預計分年分期完成，今年將先改善650公尺步道的無障礙鋪面及欄杆，打造全齡友善園區，並以自然材料為主，提倡環境永續，另增加休憩空間及指標、解說設施，攔沙壩則會適度規劃為夏日親水區，營造安全的簡易戲水空間，遊客中心廣場則將挖掘溫泉井，打造泡腳池。

工旅處指出，第一期工程最快在10月底發包，工期預計10個月至1年，後續還有第二期、第三期計畫，陸續改善當地「金狗毛市集」、賣店環境及公廁，以及後續700公尺步道，並增設路邊停車空間等，逐年向中央爭取經費活化。

鄰近跑馬古道及近年爆紅「抹茶山」聖母山莊步道的五峰旗風景區，以三層瀑布聞名，林相茂密加上水霧瀰漫仙氣繚繞，又稱忘憂森林。（記者王峻祺攝）

宜蘭五峰旗風景特定區是蘭陽知名8景之一，因設施老舊，縣府去年提出升級計畫，今年第一期工程獲中央核定，交通部補助與縣府自籌將斥資4200萬元改善。（記者王峻祺攝）

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