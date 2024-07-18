新北大漢溪堤外便道今通車 三重直達鶯歌只要30分鐘

新北市大漢溪堤外便道今天中午12點開放全線通行，未來民眾從三重開往鶯歌不需要換路行駛。（記者陳奕劭攝）

2024/07/18 14:51

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市大漢溪堤外便道7月15日完工，今（18）日中午12點開放全線通行，全長7.4公里，北接新莊區環河道路、南接樹林區館前路，從三重開車直達鶯歌只要30分鐘，還可紓解3成環漢路車流。新北市長侯友宜今參加通車典禮，與立法委員蘇巧慧、吳秉叡等人同台，氣氛和諧。

侯友宜致詞表示，大漢溪堤外便道工程規劃之初，面臨河防安全、濕地保育及交通需求等困難，感謝中央全額補助經費。

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他指出，尤其經濟部水利署先辦理大漢溪左岸堤防加固工程與右岸疏浚工程，克服大漢溪河防安全的問題，內政部國土署也協助克服重要濕地鹿角溪保育問題，感謝為此工程努力的民意代表、施工團隊、市府各局處、區公所，中央地方合作推動施政。

水利局長宋德仁表示，堤外道路不僅能紓緩鶯歌及樹林市區車潮，還可連結堤內道路與堤外河濱園區動線，提高民眾進出河濱公園方便性及設施使用率。另外，自行車道可串聯河濱綠色水岸自行車路廊，北往八里、淡水，南至桃園皆暢通無阻。

蘇巧慧表示，大漢溪堤外便道由時任台北縣長蘇貞昌規劃，然而中間的「樹林段」遲遲無法打通，形成「有頭（三重至新莊）、有尾（柑園橋、鶯歌、至桃園）、沒中間」的困境，後來由時任行政院長蘇貞昌全額補助計畫，完成最後一塊拼圖。

新北市大漢溪堤外便道今天開放全線通行，一旁自行車道可串聯河濱綠色水岸自行車路廊。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜（中）與水利署長賴建信（右三）、立法委員蘇巧慧（左三）參加通車典禮，手持剪刀剪綵。（記者陳奕劭攝）

侯友宜與蘇巧慧握著彼此的手交談，雙方相敬如賓，氣氛和諧。（記者陳奕劭攝）

立法委員蘇巧慧（中）和水利署長賴建信（左4白衣者）與新北市樹林區里長與民代合影。（記者陳奕劭攝）

新北市大漢溪堤外便道今天開放全線通行，民眾從三重開往鶯歌只要30分鐘。（記者陳奕劭攝）

侯友宜與蘇巧慧、吳秉叡在通車典禮交談，彼此氣氛融洽。（記者陳奕劭攝）

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