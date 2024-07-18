與蘇巧慧同台很尷尬？ 侯友宜：跟民代都非常熟悉

新北市長侯友宜（左）和立法委員蘇巧慧（右）參加大漢溪堤外便道通車典禮，兩人會前同台握手，氣氛融洽。（記者陳奕劭攝）

2024/07/18 12:26

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今天（18日）參加大漢溪堤外便道通車典禮，與立法委員蘇巧慧同台，被詢問是否感到尷尬？侯回應，無論是蘇巧慧或是國民兩黨的民代都非常熟悉，他非常高興大家關心地方建設，工程齊心齊力把它做好。

另對於外傳民進黨秘書長林右昌、新北市副市長劉和然等都有意爭取下一任新北市長，侯友宜則回應，只要願意為新北做事，他都非常感恩。

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侯友宜表示，新北市軌道建設無論是環狀線、安康輕軌與淡海輕軌，在土樹三鶯地區的三鶯捷運系統也快完成，更重要的是中心點塭仔圳逐漸在整地過程，馬上就會有成效出來給大家看。所以新北市的亮點不勝枚舉，2030年可以創造更多的人口移居到新北市，有更多產業在新北市蓬勃發展。

媒體詢問，與蘇巧慧同台會感到尷尬？他回應，其實與蘇巧慧立委也好，在地的民意代表不管是國民黨、民進黨的立委，甚至很多不分區的立委，彼此之間都非常的熟悉，非常謝謝今天很多的議員都出席了，不管是中央的立委還是地方的議員關心新北市的建設，今天大漢溪的堤外便道通車，幾乎板橋、新莊、樹林、鶯歌的在地里長都來，他們都很高興，工程就是大家齊心齊力把它做好。

新北市長侯友宜與立法委員蘇巧慧同台參加大漢溪堤外便道通車典禮，兩人在會中一同合影。（記者陳奕劭攝）

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