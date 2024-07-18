與蘇巧慧同台很尷尬？ 侯友宜：跟民代都非常熟悉
2024/07/18 12:26
〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今天（18日）參加大漢溪堤外便道通車典禮，與立法委員蘇巧慧同台，被詢問是否感到尷尬？侯回應，無論是蘇巧慧或是國民兩黨的民代都非常熟悉，他非常高興大家關心地方建設，工程齊心齊力把它做好。
另對於外傳民進黨秘書長林右昌、新北市副市長劉和然等都有意爭取下一任新北市長，侯友宜則回應，只要願意為新北做事，他都非常感恩。
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侯友宜表示，新北市軌道建設無論是環狀線、安康輕軌與淡海輕軌，在土樹三鶯地區的三鶯捷運系統也快完成，更重要的是中心點塭仔圳逐漸在整地過程，馬上就會有成效出來給大家看。所以新北市的亮點不勝枚舉，2030年可以創造更多的人口移居到新北市，有更多產業在新北市蓬勃發展。
媒體詢問，與蘇巧慧同台會感到尷尬？他回應，其實與蘇巧慧立委也好，在地的民意代表不管是國民黨、民進黨的立委，甚至很多不分區的立委，彼此之間都非常的熟悉，非常謝謝今天很多的議員都出席了，不管是中央的立委還是地方的議員關心新北市的建設，今天大漢溪的堤外便道通車，幾乎板橋、新莊、樹林、鶯歌的在地里長都來，他們都很高興，工程就是大家齊心齊力把它做好。