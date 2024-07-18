新北河海音樂季明登場 交通管制看這裡

2024新北市河海音樂季即將開始，警方將會進行交通管制。（記者吳昇儒翻攝）

2024/07/18 13:57

〔記者吳昇儒／新北報導〕2024新北市河海音樂季將於明日至21日在福隆海水浴場隆重登場，新北市瑞芳警分局為因應活動期間人、車潮湧入，屆時將在活動周邊道路實施交通管制，以確保活動順利進行。警方指出，明日起將於台2線與台2丙線路口等4處，進行交通管制，請民眾多加配合。

瑞芳警分局指出，於活動期間上午9時起至凌晨0時止，將於「台2線與台2丙線路口」、「東北角風管處路口（總統路）」、「台2線與福隆街口」及「台2線與靈鷲山路口」等4處實施交通管制，並在總統路前、總統路往基隆方向、福隆街至福隆國小路段，設置阻材，請用路人屆時行經上開路段應遵守交通安全規則，並嚴禁於沿線違規停車或臨時停車，以維持行車秩序。

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大眾運輸班次部分，公車接駁時間為13時30分至22時30分（7月20日延長至23時整），平均每班距時15分鐘至30分鐘，並在「澳底壘球場」、「龍門運動公園」、「臺塑福隆加油站」及「活動會場」等4處設有上、下車點。

晚上9時許將停止接駁至會場；另台鐵亦於活動期間加開「臺北-福隆」往返區間快車班次，班車最早抵達及最晚發車時間分別為上午5時26分及晚間11時55分，自福隆火車站出站後，步行自福隆街直行台2線兩側或沿左側便道右轉總統路，即可抵達會場。

瑞芳警分局表示，如遊客欲自行駕車前往，可行駛台2線、台2丙線或106縣道前往活動會場，會場周邊已規劃汽車停車場4處（澳底壘球場、龍門前運動公園、東興街及台2丙線沿線2側）、機車停車場2處（福隆國小前人行道及臺2線龍門露營區至總統路開放單邊停車），可容納1940輛汽車及1670輛機車，請自駕民眾多加利用。

警方也呼籲，欲參加本次活動民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，並請駕駛人遵守各路口執勤員警或義交指揮，且隨時收聽警廣掌握最新路況，另提醒勿有危險駕駛、蛇行等交通違規情事，警方將依法加強取締，落實防制作為，請民眾切勿以身試法，因小失大。

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