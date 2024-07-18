內湖停電影響3279戶 蔣萬安籲中央正視整體能源政策

台北市內湖區昨晚停電影響共3279戶，台北市長蔣萬安說，不希望民眾人心惶惶，產業界擔心缺電，呼籲中央正視整體能源政策。（記者田裕華攝）

2024/07/18 14:01

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市內湖區昨晚停電影響共3279戶，主要是因台電設備故障，地下出口電纜不良。國民黨台北市議員李明賢表示，台電幾乎淪為政府搖擺電力政策之下的出氣包，民眾只想知道停電是因為缺電還是單純跳電？台北市長蔣萬安也說，不希望民眾人心惶惶，產業界擔心缺電，呼籲中央正視整體能源政策。

台北市內湖區大湖山莊街、內湖路二段、成功路四段、大湖街等一帶昨於21時41分停電，全部復電時間為22時14分，受影響停電戶數3279戶，主要是台電設備故障，地下出口電纜不良，台北市消防局救指中心於該停電區域，目前接獲水溝蓋冒煙1件及電梯受困2件，均已派員到場處理中，2男3女皆已脫困，意識皆清醒，不需送醫。

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李明賢指出，昨晚9點多陸續接獲民眾反映停電、長輩沒冷氣受不了，連有線電視也斷訊，事發後台電立即派遣維修人員前往現場進行緊急搶修，力求儘快恢復供電。

李明賢說，晚間高溫30度下斷電近一小時，民眾怒氣可想而知，台電現在幾乎變成民怨總和事業單位，經常性跳電也經常性引發民怨，台電幾乎淪為政府搖擺電力政策之下的出氣包，民眾只想知道是缺電還是單純跳電？

蔣萬安今出席「2024 TRENDY TAIPEI潮台北」起跑記者會，媒體詢問台電稱虧損2265億是因為火力發電佔比8成，是否檢討中央用電政策？蔣萬安表示，中央應該要正視整體的能源政策，昨晚台北民權變電所又發生狀況，讓內湖地區有3279戶民眾停電，導致5位民眾受困電梯，市府也請消防局即刻出動救援，現在停電、跳電的狀況層出不窮，確實讓民眾人心惶惶。

蔣萬安也說，在產業方面，大家都希望能引進AI技術、產業進駐，也不希望業者提心吊膽，擔心隨時缺電，中央政府應該務實面對，擬定一個可長可久的能源政策，而非以意識形態考量。

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