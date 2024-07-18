嘉義雙潭幾近滿水位 外援從每日20萬噸降為3萬噸

嘉義仁義潭水庫幾近滿水位重現湖光山色美景。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/18 13:55

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受惠於連日午後雷陣雨，嘉義仁義潭水庫集水區降雨量豐沛，仁義潭、蘭潭兩水庫今天中午合計蓄水量3288萬噸，蓄水率為幾近滿水位的96.65%，民生用水擺脫過半靠外援的窘況，目前只剩台南地區透過北幹線每天支援嘉義地區約2-3萬噸。

水利署南區水資源分署副分署長林玉祥表示，嘉義地區目前民生用水每天約需30幾萬噸，之前由於嘉義雙潭的蓄水率不佳，因而管控出水量在每天為12萬噸，每天從雲林湖山水庫系統與台南烏山頭水庫系統合計支援約20萬噸，在雙潭蓄水率回升之後，目前雲林並未支援嘉義，台南地區則透過北幹線每天支援嘉義地區約2-3萬噸。

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林玉祥指出，農田水利署嘉南管理處二期稻作供灌面積4萬4千多公頃，為一期稻作1萬8千多公頃的兩倍多，預計供灌量逾3億萬噸，目前嘉南灌區1-6組供灌中，受益於近期午後雷陣雨，部分灌區配合減水供灌。

林玉祥說，曾文與烏山頭兩水庫合計蓄水量3億1527萬噸，蓄水率54.06%，由於二期作需水量就要3億萬噸，目前水情仍不容樂觀，仍需持續進水，才能滿足今年的農業、民生用水，並為明年的一期作、民生用水做準備。

嘉義仁義潭水庫幾近滿水位重現湖光山色美景。（記者蔡宗勳攝）

曾文水庫蓄水率5成，距滿水位還有一大段差距。（記者蔡宗勳攝）

蘭潭與仁義潭水庫蓄水率接近滿水位，（記者蔡宗勳翻攝）

曾文與烏山頭水庫蓄水率僅達5成多。（記者蔡宗勳翻攝）

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