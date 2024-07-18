隱藏版來了！鹿港小鎮打造「見不到光」滯洪池 竣工日曝光

全國獨一無二在學校操場下開挖滯洪池，平常作停車場，強降雨來襲，當蓄水池，多功能洩洪排水設施，圖為完工示意圖。（圖由縣府提供）

2024/07/18 12:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕隱藏版來了！彰化縣政府斥資2.8億元，在鹿港鎮洛津國小操場興建地下滯洪池兼停車場，該多功能設施平時是停車場，遇到豪雨時則轉變為蓄洪池，是全國唯一的地下停車場兼滯洪池。

工程於去年7月開工，目前進度超前，可望明年（2025年）3月完工。這項工程是彰化縣政府配合經濟部水利署第四河川局規劃「鹿港溪逕流分擔計畫」，旨在透過滯洪池改善鹿港老街商圈在強降雨時易淹水的問題。

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建設經費由水利署補助2.2億元、縣府自籌6000萬元，總共投入2.8億元。工程在操場下挖掘地底深度達6米，比1層樓高還深，去年7月開工迄今，進度完成超過一半，超前4.6%。

縣府工務處長林漢斌表示，洛津國小操場被規劃為全國首座地下蓄洪池及停車空間，充分利用現有場地，而多功能設施的工程，借鑒了日本鶴見川和丹麥哥本哈根的治水經驗，既不破壞都市景觀，又能與城市融合。

明年完工後，滯洪池面積約4626平方公尺，蓄洪量約1.2萬立方公尺，相當於4.7座國際標準游泳池的水量，將有效解決鹿港老街的淹水問題，並提供108個汽車停車位，為鹿港天后宮、龍山寺等周邊景點提供更多停車空間。此外，停車場營運也將為縣府、公所及洛津國小帶來額外收入。

彰化縣洛津國小操場地下滯洪池兼停車場工程，施工滿1年了，開挖地底下6米深，目前工程進度超前。（圖由縣府提供）

彰化縣鹿港鎮洛津國小操場地下滯洪池兼停車場工程，預計明年3月完工，啟用後可提供108個汽車停車格，既解決老街商圈易淹水問題，同時提供更多的停車空間。（圖由縣府提供）

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