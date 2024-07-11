新北浮洲車站附近淹水 水利局規劃滯洪池因應

9日午後大雨造成僑中二街等處淹水，新北市議員劉美芳今（11日）至浮洲車站會勘。（記者黃子暘攝）

2024/07/11 18:08

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區浮洲車站一帶道路局部低窪處，9日午後大雨造成僑中二街、大觀路2段地下道等處一度淹到半個輪胎高，市議員劉美芳今到浮洲車站會勘，呼籲市府儘速改善管線與治洪設施。水利局表示，將規劃在華僑中學設置滯洪池，減少系統負擔。

市議員黃淑君9日曾到淹水現場關心，她今日不滿表示，市府在僑中二街花費2千萬元建置抽水井，她上任後不斷關心功效，但仍積淹水不斷，連前里長也懷疑成效；去年她辦會勘，水利局拒出席，未料水利局「看政黨做事」出席其他議員會勘，讓她覺得心寒，近年浮洲淹水狀況其實有改善，但僑中二街仍是遇到強降雨就會淹，盼市府更積極檢討此處排水問題。

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水利局指出，9日強降雨40分鐘累積雨量達70毫米，急降雨超過系統負擔，導致暫時性積水，但排水系統全力運作，降雨趨緩後15分鐘即退；浮洲地區都市計畫尚未完成，公共設施還未到完善，市府近年逐步改善，陸續完成附近地區更新側溝及集水井、新設抽水井及抽水機等措施。

水利局說，10日已完成初步設施檢查、盤點積水點位，短期內將針對浮洲地區周邊雨水下水道系統加強維護，優先辦理側溝及系統清疏；中期針對大觀路地下道抽水設施進水流路辦理改善，加速排水以避免地下道積水；長期方案則規劃於華僑中學內設置滯洪設施，6月時已向中央申請經費。

至於黃淑君反映會勘部分，水利局指出，去年已依規定請假，議員後續辦理會勘，水利局均會派員出席。

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