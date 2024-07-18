機車行有蛇！老闆嚇一跳飛車求助里長 捕獲約1米長錦蛇

公親里長王金樹手到擒來捕獲長約1米多的王錦蛇，順利解除危機。（蘇青癸提供）

2024/07/18 13:11

〔記者蔡文居／台南報導〕機車行有蛇！台南市公學路二段一家機車行老闆，昨天在修車時，突然發現店內竟然有蛇，他嚇了一跳，立即騎機車到隔壁村向公親里長王金樹求助，里長手到擒來將這條長約1米多的王錦蛇捕獲，順利解除危機，讓機車行老闆鬆了一口氣。

安南區公親寮巡守隊書記蘇青癸表示，該機車行吳老闆昨天下午緊急通報里長王金樹，說店家裡有蛇，請求支援抓蛇，王里長義不容辭前往協助。這家機車行是位在長安里，就在公親里的隔壁村，王里長捕蛇為民服務聲名遠播，這次算是跨區服務。

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蘇青癸說，王金樹里長今年光是從6月21日一直到昨天，將近1個月來，已經抓到5條蛇，全都是俗稱臭青公、臭青母的王錦蛇。

王金樹說，機車老闆昨天下午在店家內發現蛇蹤，嚇了一跳，騎著機車趕來求援。他到現場時，發現蛇就盤在機車行內的樓梯下面。該機車行附近有空地，可能從那邊跑過來的。

他說，這隻臭青母看起來不到1.5公尺，就臭青母來說並不算大，而且也有點瘦，由於無毒，他隨後將牠帶往村外偏僻處野放。

王錦蛇屬於大型蛇類，主要以老鼠、蛙類、鳥類或鳥蛋為食，無毒性，為台灣4種常見的家蛇之一，為捕鼠的好幫手。

公親里長王金樹在不到1個月內已經抓到5條蛇，全都是俗稱臭青公、臭青母的王錦蛇。（蘇青癸提供）

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