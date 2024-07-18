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政府年花百億收購公糧 你不知道的公糧去化在這裡

公糧委由基層農會、民營糧商代辦收購、乾燥烘稻。（記者楊金城攝）

公糧委由基層農會、民營糧商代辦收購、乾燥烘稻。（記者楊金城攝）

2024/07/18 00:01

〔記者楊金城／台南報導〕對於在野立委要求調漲公糧收購價格，農業部提出不種稻擴大轉作獎勵措施，才能穩定糧價，照顧最多稻農的措施，取代漲公糧，那公糧是如何去化？軍糧、監獄用糧、學午糧、援外糧都是銷售管道之一。

農糧署副署長姚志旺說，政府為掌握糧源，確保糧食安全，穩定糧價，保障農民收益，1974年實施稻穀保價收購政策，設置「糧食平準基金」，以保證價格收購農民稻穀供作安全存糧，至今年滿50年。

政府平均每年花100億元收購公糧，農糧署統計2019年到2023年公糧收購量分別為57.5、55.9、35.8、36.6、33.2萬公噸，最近3年因嘉南稻米產區缺水停灌休耕，造成公糧收購銳減。

姚志旺指出，公糧存放以「推陳儲新」為原則，新期食米以供應軍糧、監獄用糧等為主，當市場供應不足時，並適時、適量釋出以穩定供需。

農糧署說，對於儲存期超過1年以上者，公糧撥售釀酒糧、加工用米、外銷糧，或撥供製造飼料及鼠餌使用。另為發揚我人道救援精神，除每年提撥部分庫存公糧無償辦理國外糧食人道援助外，也無償提供公糧食米，協助各地方縣市政府辦理天然災害救助及扶助國內弱勢族群，以因應災害救急與濟困之需。

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