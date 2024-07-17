天氣爆熱好想玩水！ 鹿港親子水上樂園試營運3天大放送

彰化鹿港鎮平等路上的廣停二用地，由業者承租打造親子水上樂園，還沒營運就吸引許多家長前來關心何時開放。（記者劉曉欣攝）

2024/07/17 23:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年夏天真的好熱，彰化縣鹿港鎮平等路上的廣停二用地，近日來變身為親子水上樂園，吸引許多親子駐足圍觀，都在問何時要看放。李姓業者表示，將於7月19日到21日試營運，26日起正式推出。在試營運3天期間，凡是設籍鹿港、福興的12歲以下兒童，一律免費大放送！

鹿港鎮長許志宏表示，位於鹿基醫院後方的廣停二用地，長期閒置，為了為活化土地，同時增加親子、遊客在夏日的去處，將廣停二進行短期招租，希望能夠帶動周邊的商機與人氣。

請繼續往下閱讀...

李姓業者強調，因為鹿港的廣停二用地，原本只是柏油地，要改造為親子水上樂園，在設備上與場地的改造，都投資不少成本，他希望能夠複製他在南投打造的水里玩水節成功經驗，讓首次在鹿港推出的親子水上樂園，有氣墊水滑梯，也有跳跳床，希望能夠吸引親子一起來玩。

李姓業者指出，為了回饋鹿港鎮鄉親，活動期間只要是設籍鹿港鎮的12歲以下的小朋友、65歲以上的鄉親，或是身心障礙人士，都一律免費入場。而在7月19日到21日試營運期間，則是擴大免費範圍，設籍福興鄉12歲以下的小朋友，也都大放送免費試玩。其餘進場只是每人100人，但不限時數，可以從早玩到晚。

李姓業者強調，喵喵親子水上樂園預計7月19日到21日試營運，26日起正式推出。每星期五、六、日營業，時間為上午9點到晚上8點，預計營業到8月底，每星期四則接受團體預約，星期一到三則是清潔維護時間，現場會有工作人員與救生員在場協助與巡視，如果開辦情況良好，希望明年也能繼續承租辦理。

彰化鹿港鎮平等路上的廣停二用地，由業者承租打造親子水上樂園，還沒營運就吸引許多家長前來關心何時開放。（記者劉曉欣攝）

彰化鹿港鎮平等路上的廣停二用地，由業者承租打造親子水上樂園，還沒營運就吸引許多家長前來關心何時開放。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮即將有親子水上樂園，還沒開始營運，就詢問度不斷。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮即將有親子水上樂園，還沒開始營運，就詢問度不斷。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法