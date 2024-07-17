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「彰化GO購」發票登錄門檻提高 半個月累計金額衝破4千萬

手上有今年7月在彰化縣消費的發票或是收據嗎？記得上網「彰化GO購」登錄，就有機會抽中汽車。（記者劉曉欣攝）

手上有今年7月在彰化縣消費的發票或是收據嗎？記得上網「彰化GO購」登錄，就有機會抽中汽車。（記者劉曉欣攝）

2024/07/17 23:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府為刺激消費觀光，舉辦「彰化GO購」活動，消費發票或收據登錄門檻今年一口氣從200元提高到500元，活動7月1日開跑，短短17天上網登錄金額已破4000萬元，登錄筆數超過2萬8000筆，與去年相比有明顯成長。

縣府經濟暨綠能發展處指出，今年是第一次把登錄發票與收據的門檻提高，疫情完全解封，台灣整體經濟表現也很活絡，希望藉著提高抽獎的登錄金額，帶動民眾及遊客在彰化縣的單筆消費金額，其餘的遊戲規則都比照往年，單筆發票或是收據最多每張發票或收據限登錄1次，每張最高取得10個抽獎序號，在「特定消費店家」與指定活動鄉鎮店家消費，又可多獲得一個抽獎序號。

縣府說，依照以往經驗，大多數民眾會在抽獎前才趕著登錄發票，但這次登錄情況非常踴躍，短短17天就有超過2萬8000筆完成登錄，登錄金額已破4000萬元，跟去年相比，金額增加很多，除了消費力增強，民眾已熟悉抽獎登錄發票遊戲規則、改用手機載具存雲端發票的人越來越多，都應該是讓活動一開始登錄金額、筆數就雙雙衝高的主因。

「彰化GO購」活動今年邁入第4年，今年祭出總獎額2300萬元，還首次新增「年份好禮」，也就是中獎者享有全縣22項在地知名的美食和商品1年份的好禮，包括中興米、阿璋肉圓、芬園楓坑米粉、森田洗面乳、除臭襪等等。今年9月、11月以及明年年1月各抽出1輛轎車，有三菱GRAND LACNER、TOYOYA ALTIS油電豪華型、TOYOTA RAV4油電尊爵型等好車。查詢活動詳請可上網搜尋「彰化GO購」

彰化GO購活動發票登錄提高到500元，也祭出超過2000的總獎金。（彰化縣政府提供）

彰化GO購活動發票登錄提高到500元，也祭出超過2000的總獎金。（彰化縣政府提供）

今年還首次新增「年份好禮」，中獎者享有全縣22項在地知名的美食和商品1年份的好禮，包括中興米、阿璋肉圓、芬園楓坑米粉、森田洗面乳、除臭襪等等。（彰化縣政府提供）

今年還首次新增「年份好禮」，中獎者享有全縣22項在地知名的美食和商品1年份的好禮，包括中興米、阿璋肉圓、芬園楓坑米粉、森田洗面乳、除臭襪等等。（彰化縣政府提供）

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