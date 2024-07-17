他逛老街見1美食「秒摀口鼻逃走」 po文引兩派網友論戰

原PO認為，老街賣杏仁茶的攤販，味道相當難聞，引起兩派網友論戰。（資料照）

2024/07/17 23:41

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕老街擁有各種傳統美食，吸引不少民眾前來觀光。一名網友抱怨，在逛老街時，只要路過賣杏仁商品的店家，聞到就會非常想吐，因此原PO相當厭惡，「一定要摀住口鼻快步前進，有夠噁心的」。貼文曝光，掀起網友熱議。

網友近日在臉書社團爆廢1公社發文，只見他曬出一張照片，畫面裡是賣杏仁茶與杏仁豆腐的店家，但他卻認為，只要逛老街遇到有賣杏仁的攤販，從很遠的地方都能隱約聞到，一定要摀住口鼻快步前進，讓原PO不忍直呼，「聞到都會想吐！」

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貼文曝光，引起網友討論，不少人贊同杏仁有怪味，「真的是飛奔的那種！上次直接跑去廁所吐」、「+1，真的都會憋氣快步走」、「真的爆臭」、「我也不敢吃這個，味道真的超臭的」、「我老婆也超討厭，她說蟑螂吃起來就是這個味道」、「真的，很恐怖的味道」、「油條杏仁茶，油條吃完了，杏仁茶還在」，「這味道很像，廁所清潔劑」。

也有不少網友認為，杏仁做成的料理非常美味，「杏仁茶好喝」、「明明很好喝啊」、「人間美味」、「喝杏仁就是要配油條！」、「杏仁豆腐也不錯」、「杏仁咖啡啊」、「全連（聯）的杏仁很好吃啊」。

另外，有網友覺得，杏仁就跟香菜一樣，擁有特殊的氣味不見得大眾都能接受，「杏仁跟香菜很像，有人很喜歡有人覺得很臭」、「跟榴槤一樣，我覺得他臭，但喜歡吃的說香」、「應該跟那些討厭香菜、芹菜的人一樣」、「毎個人感受都不一樣，就好像魚腥味讓人想吐」。

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