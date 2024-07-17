淡北道改路型「蜿蜒幅度」過大惹議 鄭宇恩：與原公告圖不同

新北市議員鄭宇恩批，已完成的道路線型與當初公告的似有不同，蜿蜒幅度相當大，引發機車族行車安全的疑慮。（新北市議員鄭宇恩）

2024/07/17 20:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北淡水河北側平面道路（淡北道路）於今年初開工，因配合關渡大橋匝道內的高架橋墩施作，市府在7月3日微調整關渡大橋淡水端台二乙線機車道的路型。但議員鄭宇恩批，已完成的道路線型與當初公告的似有不同，蜿蜒幅度相當大，引發機車族行車安全的疑慮；新工處回應，在以交通安全為首要考量下，已將原訂的機車道線型，再做微調，預計在19日開始改道，維持半年。

鄭宇恩指出，近期機車騎士行經關渡橋下機車引道，發現新工處已將完成調整路線的道路鋪設，暫時以交通桿圍起尚未開放。但比較新工處日前公布的圖說中平緩的彎道，與實際上機車道進入箱涵的角度近乎直角，讓機車族憂心，若以現況開放恐將致機車族於險境。

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鄭宇恩表示，過去機車族持續反映關渡橋下平面路段採汽機車強制分流，但機車道卻蜿蜒，且往台北方向常遇上關渡橋車流回堵，導致難以切換至機車道；往淡水方向在民權路92巷處也容易遭大車與分隔島夾擊等問題。現因應淡北道路工程，機車道改得更加曲折，恐衍生更多事故，盼交通局及新工處應優先考量行車安全，確保安全後才可以開放通行。

新工處回應，原預計於3日開始行駛交維調整後動線，惟考量此路段原機車道線型較為蜿蜒，且部分與上關渡橋匝道共線，恐產生機車與上關渡橋車流交織情形，在以交通安全考量下，施工團隊在第一時間已與交通單位研議，並主動微調線型，預計在19日開始改道。

新北新工處回應，將會從紅色動線改朝藍色來調整。（新北市議員鄭宇恩）

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