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台中市圖強化借書科技化 21處分館用手機就能借書

台中市圖強化借書科技化，21處分館用手機就能借書。（圖：市府提供）

台中市圖強化借書科技化，21處分館用手機就能借書。（圖：市府提供）

2024/07/17 17:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕配合科技化時代，台中市立圖書館強化智慧科技功能，46個分館中已在21個市圖分館開放手機借書，只要下載「中市圖APP」使用手機借書功能，民眾借書後用手機掃描圖書條碼即可輕鬆借閱，不必臨櫃借書，讓借書變得更加便利。

台中市立圖書館全市46個分館，每年借書總冊數逾千萬冊，為提高借書效率，中市圖除各有人工借書櫃台服務外，各分館均至少佈建一部自助借書機，讓愛書人能直接在借書機感應平台上掃描借書，截至去年台中市約有3成圖書、近433萬冊書是透過自助借閱機借出。

台中市圖指出，考量科技時代下，將圖書館智慧科技再進化，另建置手機APP借書服務，民眾找到想借的圖書後，不必臨櫃借閱或排自助借書機掃書，只要下載「中市圖APP」，使用自己的手機掃描圖書條碼即可輕鬆完成借閱。

中市圖指出，配合手機借書須另建置圖書條碼資料，目前全市先開放21個分館提供手機借書服務，年底前可望再新增大甲、北屯、北區及南屯等4分館可手機借書。

配合暑假到來，中市圖7月至9月推出「自助借．樂好禮」活動，民眾只要在中市圖各館使用自助借書機借書，或使用APP手機借書，各館累計借閱冊數前10名即可獲得超商100元禮券1張，共410個名額；借書同時也能累計閱讀存摺（閱讀大富翁）點數，歡迎民眾到圖書館借書累積閱讀財富。

另外，廣受好評的「閱讀大富翁」活動在7到9月期間，民眾只要借書累計滿50本書，即可自動獲得1次抽獎機會，可抽包括護眼檯燈、輕量型護脊書包及台中原創商品等。相關活動資訊可至中市圖官網查詢。

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