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高雄機場新航廈第1期啟動 賴瑞隆︰盼提前至2030年完工

高雄國際機場新航廈第一期啟動。（圖由賴瑞隆服務處提供）

高雄國際機場新航廈第一期啟動。（圖由賴瑞隆服務處提供）

2024/07/17 16:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄國際機場新航廈第1期工程正式啟動！長期緊盯此案的立委賴瑞隆指出，將持續協調、促使中央地方合作，推動第1期工程目標提前至2030年完工，以加速第2期工程計畫。

賴瑞隆說明，高雄國際機場是國內第2大國際機場，2019年總載運量達749萬人次，歷經疫情衝擊，去年總載運量恢復至425萬人次。

近幾年，他持續要求中央重視南北機場均衡發展，要求重視高雄國際機場定位、增加航班航點及智慧化設施服務，長遠思考機場改造升級，並成功爭取高雄機場新航廈880億元，採先建後拆、半半施工，完工後年容量將達1650萬人次。

他提到行政院工程會上週宣布第1期工程，總經費434.64億元正式啟動，第1期主要工程會讓國內線使用既有國內航廈，先建新航廈東側及C指廊供國際線使用；其他項目包含東側立體停車場新建，A滑行道北移及停機坪鋪面改善、管線遷移等。

第2期工程總經費446.16億元，整合既有國際航廈，重建新航廈西側，並完成AB指廊改建，並同步辦理國際線空橋汰換工程、機場北側新建圍牆及周邊設施工程、滑行道系統改善工程等計畫，最終年容量將達1650萬人次。

針對近期各界關心機場改建時程，他將持續協調、促中央地方合作，第1期工程目標提前至2030年完工，以加速啟動第2期工程計畫；這段時間也會持續要求民航局積極開拓日本、韓國、美國、歐洲、中國大陸、東南亞等地航班航點，引進中大型客機，並全力爭取中央串聯國道、快速道路、市區道路等整體交通改善計畫，以國際機場交通格局，提供更便捷、安全的機場交通服務。

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