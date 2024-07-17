基隆仁愛市場35年冷氣不冷 攤商反映客人不來用餐

基隆仁愛市場2樓冷氣不冷，冷氣加風扇仍高溫酷熱。（記者盧賢秀攝）

2024/07/17 16:29

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市仁愛市場相當熱鬧，除了民生物資採購外，2樓的美食也是遊客的選擇之一，但35年的冷氣不冷，高溫難耐，攤商反映客人都不來用餐。立法委員林沛洋今天與市長謝國樑、經濟部次長連錦漳和能源署等多位能源技術專家會勘，經濟部次長連錦漳表示，將成立工作小組協助降溫並補助部分冷氣經費。

基隆市仁愛市場1樓以生鮮漁獲蔬果為主，2樓則有美食、雜貨，有不少名攤，便宜又好吃，許多民眾來基隆喜歡來這裡吃美食，用餐時間相當多人。

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不過市場內的冷氣已超過35年未更換修繕，冷氣效能大幅降低，最近天氣酷熱，顯得冷氣不夠冷，尤其是熱食區，民眾用完餐滿身汗，攤商說最近生意比較差。

林沛祥、謝國樑今天和經濟部協調，爭取經濟部協助改善降溫技術及補助經費，改善仁愛市場的環境品質。

林沛祥表示，仁愛市場有200多攤位，夏季高溫冷氣不夠冷，對商家和民眾及遊客很不方便，前次他到現場勘查時，即使冷氣和電風扇全開，市場內室溫高達37度，急需改善。

據指出，仁愛市場冷氣主機、送風機等周邊設備更新經費約4000多萬元，經濟部將協助節能降溫及補助經費。謝國樑表示，經濟部補助剩餘經費，市府將於明年編列預算，更新仁愛市場的冷氣設備。

基隆仁愛市場2樓冷氣不冷，冷氣加風扇仍高溫酷熱。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑、立委林沛祥與經濟部次長連錦漳（左至右）討論更新仁愛市場冷氣設備。（記者盧賢秀攝）

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