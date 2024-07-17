立院三讀通過調漲公糧收購價格 張麗善：不會引來搶種

雲林縣長張麗善受訪表示，公糧收購調漲並不會引來搶種水稻情形。（記者李文德攝）

2024/07/17 16:05

〔記者李文德／雲林報導〕雲林去年一、二期水稻種植面積超過3萬8000公頃，而昨天立法院三讀通過政府公糧收購價格每公斤調漲5元，由現行每公斤26元提高到31元。雲林縣長張麗善今受訪表示，萬物皆漲，十多年來唯有公糧未漲，對每天風吹日曬的農民太不公平，從過去曾調漲來看，公糧漲價並不會引來搶種，況且水稻田和旱田不同，沒有水源也種不了稻，所以不會影響旱作的推廣。

台灣從1974年實施稻穀保價收購制度（公糧制度），發揮穩定糧價及維護農民收益的功效，不過從2011年第1期作起，公糧每公斤從23元調整為26元後，至今已凍漲13年，昨立院三讀通過將提高5元。

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張麗善今受訪表示，對於農民來講感受欣慰，因為這13年公糧收購完全沒有提高，但以現在台灣基本薪資而言都提高至2萬7470元，而隨著物價波動，農民權益及保障也應公平對待。昨天通過後，許多農民應該很開心，希望農業部能儘速擬定相關補助政策。

張麗善說，一旦收購價格提高，相信不會有農民大量會去種植水稻的情形，因為種植水稻必須在水源比較充足的田地，但以一般的旱地、乾地是不可能來種水稻。希望執政黨站在農民的立場，照顧弱勢農民。

雲林縣去年一、二期稻作面積超過3萬8000公頃。（記者李文德攝）

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