為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

立院三讀通過調漲公糧收購價格 張麗善：不會引來搶種

雲林縣長張麗善受訪表示，公糧收購調漲並不會引來搶種水稻情形。（記者李文德攝）

雲林縣長張麗善受訪表示，公糧收購調漲並不會引來搶種水稻情形。（記者李文德攝）

2024/07/17 16:05

〔記者李文德／雲林報導〕雲林去年一、二期水稻種植面積超過3萬8000公頃，而昨天立法院三讀通過政府公糧收購價格每公斤調漲5元，由現行每公斤26元提高到31元。雲林縣長張麗善今受訪表示，萬物皆漲，十多年來唯有公糧未漲，對每天風吹日曬的農民太不公平，從過去曾調漲來看，公糧漲價並不會引來搶種，況且水稻田和旱田不同，沒有水源也種不了稻，所以不會影響旱作的推廣。

台灣從1974年實施稻穀保價收購制度（公糧制度），發揮穩定糧價及維護農民收益的功效，不過從2011年第1期作起，公糧每公斤從23元調整為26元後，至今已凍漲13年，昨立院三讀通過將提高5元。

張麗善今受訪表示，對於農民來講感受欣慰，因為這13年公糧收購完全沒有提高，但以現在台灣基本薪資而言都提高至2萬7470元，而隨著物價波動，農民權益及保障也應公平對待。昨天通過後，許多農民應該很開心，希望農業部能儘速擬定相關補助政策。

張麗善說，一旦收購價格提高，相信不會有農民大量會去種植水稻的情形，因為種植水稻必須在水源比較充足的田地，但以一般的旱地、乾地是不可能來種水稻。希望執政黨站在農民的立場，照顧弱勢農民。

雲林縣去年一、二期稻作面積超過3萬8000公頃。（記者李文德攝）

雲林縣去年一、二期稻作面積超過3萬8000公頃。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍白強行通過公糧價調漲 農業部：拉抬物價、國庫年支出增百億
2024/07/16 18:01

藍白強行通過公糧價調漲 農業部：拉抬物價、國庫年支出增百億
藍白通過公糧價調漲不利我國農業 農業部：續推1集2轉3加3
2024/07/16 18:36

藍白通過公糧價調漲不利我國農業 農業部：續推1集2轉3加3

Disney+各式經典影劇與新作 讓您輕鬆過一夏
立院決議 公糧收購價格每公斤增加5元
2024/07/16 16:56

立院決議 公糧收購價格每公斤增加5元
藍白強行通過公糧價調漲 學者楊明憲：自助餐1碗白飯至少漲5元
2024/07/16 19:25

藍白強行通過公糧價調漲 學者楊明憲：自助餐1碗白飯至少漲5元
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播