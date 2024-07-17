台灣百大糕餅伴手禮頒獎 木村拓哉PO文大讚鳳梨酥意外成焦點

木村拓哉po文成糕餅伴手禮頒獎會場焦點。（截取自木村拓哉IG）

2024/07/17 15:52

〔記者黃旭磊／台中報導〕2024台灣百大糕餅伴手禮在南屯區潮港城頒獎，全台6都、22縣市共188家糕餅及小吃點心業者獲頒獎項，民進黨立委何欣純出席頒獎，提及日星木村拓哉今年6月在社群分享來台灣鳳梨酥，加上文字「這個、牙敗（ヤバイ，指好吃到危險），意外成為在場業者詢問焦點。

中華民國糕餅公會全國聯合會主辦、台灣省糕餅公會聯合會、六都糕餅公會及全台各縣糕餅公會協辦「2024台灣百大糕餅伴手禮」活動，下午舉行第4屆頒獎典禮，中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良、衛福部食藥署副署長林金富、商業署副署長陳秘順及台中市商業會理事長謝豐享獲邀頒獎致詞。

請繼續往下閱讀...

何欣純表示，「越在地、越國際」，減碳及在地美食是當前趨勢，伴手禮從古早就用來人際交往表達情意，台中太陽餅、鳳梨酥自己都鍾愛，木村拓哉今年6月來台，在社群上分享的鳳梨酥並加上文字「這個、牙敗（ヤバイ，指好吃到危險）」，還附上愛心符號引起粉絲及網路討論，台灣糕餅其實很有引起討論旋風能量。

來自高雄梓官區「鳥魚子の餅」採用當地飽滿烏魚子漁獲，加入特調金莎餡，研壓粉粒入餡，調配出細緻鮮香味美內餡，知名方師傅羅宋，來有中部彰化地區蓁古早味桂圓核葡蛋糕，及台中在地「多利多」黃金愛文芒果乾等點心都引起注目。

台灣百大糕餅伴手禮在南屯區潮港城頒獎。（記者黃旭磊攝）

高雄梓官區「鳥魚子の餅」採用當地飽滿烏魚子漁獲。（記者黃旭磊攝）

台中在地「多利多」黃金愛文芒果乾引起注目。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法