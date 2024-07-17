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南市幼兒園創訂自主風險管理檢核表 每2週內控1次

南市制定幼兒園自主風險管理檢核表，以確保教保安全環境。（南市教育局提供）

南市制定幼兒園自主風險管理檢核表，以確保教保安全環境。（南市教育局提供）

2024/07/17 14:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有鑑於近來國內發生多起教保服務人員違法事件，為加強幼兒園內部自我管控及風險意識，南市創新訂定「教保服務機構自主風險管理檢核表」，通函各所每2週自我檢核1次，並專卷保存3年，建立親師信賴以落實教保安全環境。

檢核表分成「幼兒保護」、「衛生保健」及「園舍安全」3面向，每個面向再細分為「平時管理」及「覺察辨識」2大項，總計24項次重要檢核內容，南市教育局自今年7月12日起通函全市各公私立幼兒園全面落實內部自我管控機制。

依檢核事項內容，各園應定期宣導教職員皆不得對幼兒有不當管教或體罰等行為，也要求各園主動覺察幼兒表現有無異狀，以利即時掌控依法通報案件並連繫家長說明後續處遇方式，強化親師溝通。此外，各園平日也應落實幼兒點名及環境巡檢，防止幼兒獨處危險及角落安全疑慮等。

台南市長黃偉哲強調，虐童及體罰零容忍是市府既定政策，為確保幼兒能在友善安全環境中成長，因此由教育局訂定自主風險管理檢核表，落實園方平時自主檢核，以提高主動察覺及預防違法事件發生能力，降低危害風險並提高幼兒保護機制。

教育局長鄭新輝說，風險管理自我檢核表依據幼照法、教保服務人員條例、南市幼兒園託藥5步驟、各項兒保重要議題及曾發生的違法事件所制定，24項次的檢核內容採操作型定義敘寫，明確指導各園應執行事項，簡化各園行政負擔，並有助於各園強化自我監控及回饋管理能力，即時檢核應改進事項，並確實紀錄符合及未符合狀況，以及早發現並立即處理可能存在的風險。

鄭新輝說，該檢核表也納入關懷教保服務人員的項目，包括園方應主動覺察園內老師是否有情緒低落、失控或表示工作不堪負荷情形，適時提供關懷並協助轉介申請諮商輔導服務。為讓各園了解如何善用檢核表，教育局未來也會辦說明會，並組成「檢核諮詢輔導小組」後續輔導。

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