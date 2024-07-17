投縣無南下國道客運有解 交通部長李孟諺允以新路線補貼

交通部長李孟諺（前排左3）允諾新路線方式，讓南投縣民可在南投草屯到國3南投服務區搭國道客運南下。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/17 13:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣民多年來沒有南下的國道客運，交通極為不便，南投縣府建議台中往高雄等南下國道客運，能從台中繞駛進入國3南投服務區接駁南投乘客，南投交通部長李孟諺今天現勘後允諾，以新路線行駛方式，直接從草屯、南投設站再轉進南投服務區接客，直接上國道南下高、屏、南。

南投縣除集集支線外沒有鐵路，主要交通靠陸運，惟因搭乘南下客運的的乘客量少，多年前業者裁撤南下高雄的國道客運班車，多年來縣民若要搭南下國道客運，須到台中市才能搭乘，縣民多年來建議能恢復南下客運班車，方便有需求的縣民。

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交通部長李孟諺今天應立院交通委員會邀請，到南投縣進行視察，解決國道3號南雲交流道，及多年來無南下國道客運班車的問題，南投縣府原本建議，客運1871、1872路線每週五和每週日往返各一趟班次，繞駱停靠國3南投服務區，或下中興交流道停靠國光客運中興新村站，方便縣民返鄉及南下工作及求學。

李孟諺表示，原來南投縣民要南下，須辛苦地到台中才有國道客運可搭，為了方便南投縣民會以新路線駛的方式來辦理，直接從草屯、南投設站收客，一路開進南投服務區，讓部分乘客可在該服務區上車，接著直接上國道南下到台南、高雄、屏東。

李孟諺說，該新路線將儘速來進行，會請公路局先與客運業者協調該新路線的開放行駛，交通部會以養客補貼計畫，以一年500萬元補貼先行試辦。

南投縣府提出南投服務區可作為南下國道客運上下客的地點。（記者陳鳳麗攝）

南投縣多年來沒有南下的國道客運，縣民大喊不便，未來假日將會南下國道可運可搭。（資料照，記者陳鳳麗攝）

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