雲林尚有近2.5萬戶有「易致癌」建材 縣府即日開放申請清運補助

石綿建材早期大量用於屋頂及房屋側邊建材，不過其纖維飛散到空氣中容易讓人吸入恐增加罹癌風險，故WHO已列為一級致癌物。（記者李文德攝）

2024/07/17 13:54

〔記者李文德／雲林報導〕石綿建材所引起的粉塵會引起癌症等疾病，已被世界衛生組織WHO列為一級致癌物，而全台目前各地都開始清除相關建材。根據統計目前雲林縣內尚有約2萬5000戶具有石綿建材，縣府向環境部爭取4400多萬經費進行「石綿瓦建材廢棄物清除處理計畫」，預計可清除約641公噸。環保局表示，即日至11月15日辦理，符合補助資格者，僅需自付拆除及後續裝修費用，歡迎有需要民眾多使用。

石綿建材早期大量用於屋頂及房屋側邊建材，不過其纖維飛散到空氣中容易讓人吸入恐增加罹癌風險，故WHO已列為一級致癌物，台灣也從1989年起將它列管為毒性化學物質，如今使用石綿建材的房屋，近年來已進入汰除期。

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環保局長張喬維表示，依據中央給各縣市的空拍圖來統計，雲林縣內目前近2萬5000戶可能為石綿瓦建築物，而因考量石綿廢棄物清除處理費昂貴，縣府向環境部爭取4400多萬補助，即日至11月15日讓有需求民眾可以申請。

張喬維指出，補助對象包括民宅、停工歇業或關廠（場）等無營運事實之事業建築物、未達畜牧場登記規模之農業設施、寺廟、教堂、學校及農會等，民眾申請經書面審核後，14天內就有人員前往審核如通過便立即提供石綿專用太空包，並於90天內請合法業者拆除後通知便會有專責清運單位前往清運。

環保局表示，6月受理清理為60皆為民宅，數量逾100公噸，每噸處理清理廢約6萬元。

雲林縣長張麗善表示，申請補助計畫，民眾僅需自付請合法業者拆除及後續裝修費用，歡迎有需求鄉親可多加利用。更呼籲拆除時需委託合法的拆除業者，拆除後要妥善包裝，千萬不可隨意棄置，違者最高將處1500萬元罰鍰及相關刑事責任。

縣府爭取4400多萬經費進行「石綿瓦建材廢棄物清除處理計畫」，即日至11月15日辦理，歡迎有需要民眾多使用。（記者李文德攝）

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