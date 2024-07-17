桃園龍潭區德湖街新道路通車 往返龍潭科學園區更省時

龍潭區德湖街道路改善工程全長828公尺，今進行通車典禮。（記者黃政嘉攝）

2024/07/17 13:16

〔記者黃政嘉／桃園報導〕位於山坡保育區的龍潭區德湖街道路改善工程，經徵得地主無償提供土地，與提出水保計畫後，全長828公尺的新道路完工，今日上午進行通車典禮，桃園市長張善政剪綵，市府工務局核撥約3100萬元，經半年時間，將連接龍潭科學園區與厚生工業園區的德湖街道路整治好，便利民眾通行。

改善路段為德湖街銜接桃67道路，北起楊銅路一段，南至德湖街，全長828公尺，寬度為6公尺，經市府、地方民意代表溝通協調，取得12位地主同意無償提供土地，去年12月12日開工，歷經約180施工日，今年6月8日竣工、28日驗收完成。

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張善政表示，龍潭區德湖街是連接龍潭科學園區與厚生工業園區的重要道路，這條路原本是碎石子路，山坡地顛簸情況明顯，晚上非常危險，市府工務局核撥約3100萬元，用半年時間整治起來，除了把路鋪好、上柏油以外，最重要是旁邊邊坡，還有排水整治，讓這條路可以不再被雨水侵蝕，並規劃單車道，提供雙向行車通行之道路，以便民眾通行。

工程監造廠商敦陽工程顧問有限公司經理翁琮哲表示，因本次道路改善範圍位於山坡地，依水土保持相關規定設計水土保持設施，例如設置沉砂集水井、排水溝及邊坡掛網植生等設施，減少雨水對土石大面積沖刷，為往後防災預做準備，排水設施旁邊有做防撞桿，提升用路人安全。

龍潭區長黃世琪表示，德湖街既有道路改善工程完工通車後，也為往返八德里及三和里的民眾，開闢一條平坦、安全且便利的道路。

德湖街銜接桃67道路，北起楊銅路一段，南至德湖街，全長828公尺，寬度為6公尺。（記者黃政嘉攝）

排水設施旁邊做防撞桿，提升用路人安全。（記者黃政嘉攝）

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