台南夏日音樂節-將軍吼7/20、21週六、日登場 留意交管措施

2024台南夏日音樂節-將軍吼7月20、21日週六、日登場，將軍漁港周邊將進行交管。（南市觀旅局提供）

2024/07/17 12:05

〔記者王涵平／台南報導〕2024台南夏日音樂節-將軍吼將於7月20、21日週六、日登場，將軍漁港周邊進行交管，觀光旅遊局呼籲民眾注意聯外道路、煙火施放區、演唱會廣場等管制時間與區域，勿擅自闖入管制區域以及臨水區域。

夏日音樂節─將軍吼將於7月20、21日分別以「台饒有港覺」、「將軍BAND³」為主題，結合將軍漁港風情搭配煙火秀熱鬧登場，活動兩天皆為上午11時起開始交管。觀旅局長林國華表示，民眾可搭乘大眾交通工具前往，也可付費預約活動合作的台灣大車隊計程車往返將軍漁港。

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管制措施包括煙火施放場域及演唱會廣場管制：將軍漁港南、北堤禁止人車進入；將軍漁港觀景平台及陸域範圍非經許可也禁止進入；指定之休息碼頭非經許可不得停泊（部分船舶有移泊之需，將預留指定休息碼頭供移泊船舶停泊）。

活動廣場聯外道路管制：7月20日上午11時至晚上10時、7月21日上午11時至晚上9時，將軍區南25區道（台61線快速道路至將軍漁港）、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，視交通狀況實施彈性管制。煙火施放區周邊管制：7月20日上午11時至晚上10時、7月21日上午11時至晚上9時，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向進行人車管制，將視現場風向及其他因素微調海上及道路管制。

將軍漁港船舶進出港管制：7月20日晚上6時至10時、7月21日下午5時至晚上9時，此期間禁止船舶進出將軍漁港。學甲警分局現場設置機動派出所受理報案及各項為民服務工作。觀旅局表示，自行騎車或開車的民眾將車輛停放於會場周邊指定區域，並謹記停放位置（汽車停車1區-4區及機車停車A、B、C區），現場將彈性安排往青鯤鯓境內接駁車服務，來回接駁車輛停放較遠之遊客至活動會場。更多詳細活動及交通資訊請上「2024臺南夏日音樂節」官網、臉書專頁或撥打06-6353226洽詢。

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