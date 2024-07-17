為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新興菸品恐成毒癮捷徑 民團籲擴大肺癌公費篩檢

二手菸、三手菸也是肺癌風險因子，台灣癌症基金會盼未來公費肺癌篩檢將環境曝露風險納入篩檢資格。（記者林志怡攝）

二手菸、三手菸也是肺癌風險因子，台灣癌症基金會盼未來公費肺癌篩檢將環境曝露風險納入篩檢資格。（記者林志怡攝）

2024/07/17 12:04

〔記者林志怡／台北報導〕菸品持續威脅國人健康，新興菸品更可能成為染毒捷徑，台灣癌症基金會攜手台北市拍攝宣導影片，並邀請藝人邰哥擔任宣傳大使，呼籲民眾戒除菸癮。董事賴基銘更呼籲，二手菸、三手菸也是肺癌風險因子，盼未來公費肺癌篩檢將環境曝露風險納入篩檢資格。

台北市長蔣萬安指出，國人10大死因中有6項與吸菸有關，包括癌症、心臟病、腦血管疾病、糖尿病、肺炎、慢性阻塞性疾病等，且台灣1年平均有2.7萬人因菸害相關問題死亡，另世界衛生組織（WHO）統計發現，每2位吸菸者中，就有1人會因為吸菸而死亡，可見菸品傷害已有客觀數字證據。

因此，蔣萬安表示，台北市力拚成為菸害防制的指標性模範城市，除規範高中職以下學校50公尺內，禁止販售、供應、廣告、展示新興菸品外，也逐步規範戶外禁菸區，目前已累計設置4500處，也逐步規劃大巨蛋、年貨大街、社會住宅的無菸、禁菸示範區。

賴基銘則指出，目前公費肺癌篩檢僅納入家族史、重度吸菸史等條件，但二手菸、三手菸也是肺癌的風險因子之一，先前有位女性患者，本身沒有吸菸等不良習慣，也沒有肺癌家族史，自費進行低劑量電腦斷層（LDCT）檢查卻發現異常，後確診肺癌。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗則進一步指出，新興菸品是菸商吸引35歲以下年輕人對尼古丁成癮的陷阱，且WHO調查發現有8成的使用者會使用第3種菸品、成為尼古丁多重使用者。

此外，林清麗也強調，近年來多家跨國菸草公司收購大麻場，未來販售大麻電子煙、大麻加熱菸恐只是時間問題，且泰國衛生部也發現，有大量的K他命被加入電子煙中，使新興菸品成為毒品載具，未來此類新興菸品恐成為毒品捷徑，需要及早預防。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國健署︰3家加熱菸業者進入實質審查 無從預估何時會通過
2024/05/29 11:05

國健署︰3家加熱菸業者進入實質審查 無從預估何時會通過
無抽菸但有家族病史 篩檢及早發現無聲肺癌
2024/07/03 14:36

無抽菸但有家族病史 篩檢及早發現無聲肺癌

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
擴大公費癌篩資格！估每年1000萬人次 國健署盼新制元旦上路
2024/07/11 15:40

擴大公費癌篩資格！估每年1000萬人次 國健署盼新制元旦上路
2月全面禁電子煙與加熱菸 中市議員批未列入查緝計畫
2023/10/27 13:05

2月全面禁電子煙與加熱菸 中市議員批未列入查緝計畫
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播