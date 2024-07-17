新興菸品恐成毒癮捷徑 民團籲擴大肺癌公費篩檢

二手菸、三手菸也是肺癌風險因子，台灣癌症基金會盼未來公費肺癌篩檢將環境曝露風險納入篩檢資格。（記者林志怡攝）

2024/07/17 12:04

〔記者林志怡／台北報導〕菸品持續威脅國人健康，新興菸品更可能成為染毒捷徑，台灣癌症基金會攜手台北市拍攝宣導影片，並邀請藝人邰哥擔任宣傳大使，呼籲民眾戒除菸癮。董事賴基銘更呼籲，二手菸、三手菸也是肺癌風險因子，盼未來公費肺癌篩檢將環境曝露風險納入篩檢資格。

台北市長蔣萬安指出，國人10大死因中有6項與吸菸有關，包括癌症、心臟病、腦血管疾病、糖尿病、肺炎、慢性阻塞性疾病等，且台灣1年平均有2.7萬人因菸害相關問題死亡，另世界衛生組織（WHO）統計發現，每2位吸菸者中，就有1人會因為吸菸而死亡，可見菸品傷害已有客觀數字證據。

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因此，蔣萬安表示，台北市力拚成為菸害防制的指標性模範城市，除規範高中職以下學校50公尺內，禁止販售、供應、廣告、展示新興菸品外，也逐步規範戶外禁菸區，目前已累計設置4500處，也逐步規劃大巨蛋、年貨大街、社會住宅的無菸、禁菸示範區。

賴基銘則指出，目前公費肺癌篩檢僅納入家族史、重度吸菸史等條件，但二手菸、三手菸也是肺癌的風險因子之一，先前有位女性患者，本身沒有吸菸等不良習慣，也沒有肺癌家族史，自費進行低劑量電腦斷層（LDCT）檢查卻發現異常，後確診肺癌。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗則進一步指出，新興菸品是菸商吸引35歲以下年輕人對尼古丁成癮的陷阱，且WHO調查發現有8成的使用者會使用第3種菸品、成為尼古丁多重使用者。

此外，林清麗也強調，近年來多家跨國菸草公司收購大麻場，未來販售大麻電子煙、大麻加熱菸恐只是時間問題，且泰國衛生部也發現，有大量的K他命被加入電子煙中，使新興菸品成為毒品載具，未來此類新興菸品恐成為毒品捷徑，需要及早預防。

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