台中盃手球賽移到市區辦 大甲店家哀號損失一週商機

大甲國中活動中心暨手球館內部仍待裝修。（記者張軒哲攝）

2024/07/17 11:26

〔記者張軒哲／台中報導〕台中大甲是全國手球重鎮，過去每年8月主辦大甲媽祖盃手球賽，2021和2022年因武漢肺炎疫情暫停，去年恢復登場，並擴大規模為「台中盃」，但今年因大甲國中活動中心暨手球館完工日期延宕，導致賽事一度喊停。選手與家長陳情後，中華民國手球協會改至台中市區崇倫國中與大新國小分為兩處場地舉行。外縣市選手趕緊退訂大甲旅宿，改訂市區飯店。

新北市一名家長指出，女兒國小加入手球隊，每年到大甲參賽成了年度固定行程，全家也會安排一趟台中之旅，每年手球賽期間，大甲周邊住宿一房難求，品質較佳的商旅要提早半年訂房，去年大甲國中活動中心暨手球館施工，利用操場做為比賽場地，非常克難。沒想到一年後，場館仍無法如期完工啟用。今年賽事突然改到市區舉行，只好退訂大甲住宿，改訂台中市區旅館。

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大甲市區的旅館與餐飲店家大嘆，每年手球賽期間，大甲湧入上千名選手與家長，今年少了一週的商機，選手跟家長也期盼大甲國中活動中心暨手球館可以盡早完工啟用。

台中市府教育局今日指出，有關大甲國中活動中心暨手球館工程，由教育部補助6225萬6000元，市府自籌9938萬4000元，2022年10月開工，目前依照原預定期程施工，將於本月下旬申報竣工。

教育局另於本月初已函文向國教署申請燈具工程、音響與布幕工程、空調設備工程補助款約3200萬元，內部裝修和球場地坪等設施設備1900萬餘元向體育署爭取補助，待中央核定補助款後，教育局會盡速督促學校施作完工盡早啟用。

去年台中盃手球賽利用大甲國中操場作為場地。（記者張軒哲攝）

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