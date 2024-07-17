純台鐵通勤族優惠！最高8折常客回饋 還有30日、60日定期票

台鐵推出電子票證常客優惠。（台鐵公司提供）

2024/07/17 11:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕純台鐵通勤族優惠！台鐵公司今天（17日）宣布，8月1日起推行電子票證常客回饋優惠，提供最高等同8折優惠票價回饋金，以擴大優惠方式取代現行電子票證乘車9折措施。

目前雖有行政院通勤月票TPASS，但許多人僅搭台鐵通勤。台鐵公司今天宣布推出電子票證常客回饋優惠，另外再推出30日及60日兩種電子定期票方案，旅客購買後可在期限內可無限次數搭乘。

請繼續往下閱讀...

台鐵公司指出，常客回饋優惠，依旅客每月累計搭乘次數，分為3種級距回饋，回饋金於次月第一次乘車出站刷卡時，即自動加值至電子票證錢包內，可用於電子票證規定範圍內的所有消費：

一、當月累計搭乘次數11次至20次：次月回饋10%回饋金，相當於9折票價。

二、當月累計搭乘次數21次至40次：於次月回饋15%回饋金，相當於85折票價。

三、當月搭乘次數41次以上：於次月回饋20%回饋金，相當於8折票價。

電子定期票分為30日及60日兩種方案：

一、30日定期票：可連續30日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，並享約6折優惠。

二、60日定期票：可連續60日無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日2次計價，再享約56折優惠。

台鐵公司表示，8月1日起旅客可選擇以台鐵熟客卡（贈送）或現有電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）購買登錄綁定台鐵電子定期票，電子票證每卡每次限定綁定一種月票方案，可搭乘自強號（不含3000型自強號、普悠瑪號、太魯閣號、觀光列車、團體列車等不發售無座位列車）、莒光號及區間車，透過電子驗票閘門通關可加速進出站速度。

台鐵公司將分別在8月1日（7月29日預售）及10月1日各推出1款紀念票卡，凡購買電子定期票方案，即贈送一張紀念款式的電子票證，旅客可就悠遊卡、一卡通或愛金卡擇一，各5000張，送完為止。歡迎民眾113年7月29日起至本公司車站購買定期票方案，指定啟用日為8月1日以後。

台鐵推出電子票證常客優惠。（台鐵公司提供）

台鐵推出電子票證常客優惠。（台鐵公司提供）

台鐵推出電子票證常客優惠。（台鐵公司提供）

台鐵推出30天、60天定期票。（台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法