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竹市風城藝術節未推廣客語演出 議員劉彥伶：客家文化未扎根

新竹市今年的風城藝術節未推廣用客語演出，市議員劉彥伶認為市府未將客家文化往下扎根。（記者洪美秀攝）

新竹市今年的風城藝術節未推廣用客語演出，市議員劉彥伶認為市府未將客家文化往下扎根。（記者洪美秀攝）

2024/07/17 11:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府推出暑假親子活動風城藝術節，至今已舉辦2場，市議員劉彥伶表示，最近有看到市府在推風城藝術節活動，鼓勵大家走出戶外看表演，但她身為客家人，卻只看到風城藝術節只有「客家素材」劇碼，卻沒有以「客語」為主全程演出的劇碼，讓她覺得失望，更覺藝文活動推廣及客語文化扎根應從戲劇表演開始，如果市府都不做不推動，如何推廣客家文化？

劉彥伶說，日前向市府了解情形，發現今年8月3日紙風車劇團「寶莉回家-桐花島的故事」也不是用客語演出，但這部戲劇卻是以客家桐花為素材，依然未使用客語演出，讓她覺得失望及很難接受。她認為，竹市有1/3的客家人，但今年的風城藝術節還是沒有客語的演出，去年她就請市府能將客家文化納入藝術推廣，但今年還是沒有，不免令人大失所望，因為推動客語及客家文化不能只是說說，應有實際的活動來振興客語，才能讓客語向下扎根。

對此，文化局表示，市府有在學校、社區開設客語認證班級，並在圖書館辦理客語說故事活動、動物園辦理客語家庭親子活動。且在跨年活動和今年懷舊金曲之夜等，都有邀請客家歌手演唱客語歌曲。今年年底更將結合全國客家日，規劃辦理客家音樂之夜系列活動。

今年風城藝術節，如果劇團《明星兔運動會》有客語角色穿梭其中，紙風車劇團《寶莉回家—桐花島的故事》也納入客家天穿日習俗，將客家生活置入戲劇之中，市府會結合民間力量推出客語及客家文化的推廣活動。

新竹市今年的風城藝術節未推廣用客語演出，市議員劉彥伶認為市府未將客家文化往下扎根。（圖由劉彥伶提供）

新竹市今年的風城藝術節未推廣用客語演出，市議員劉彥伶認為市府未將客家文化往下扎根。（圖由劉彥伶提供）

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