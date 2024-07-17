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熱心公益陳永聰專賣中古車 陌生人突贈車原因好暖心

陳永聰專賣中古車，卻收到陌生人董事長致電說要贈送中古車，差點讓他以為是詐騙。（陳永聰提供）

陳永聰專賣中古車，卻收到陌生人董事長致電說要贈送中古車，差點讓他以為是詐騙。（陳永聰提供）

2024/07/17 00:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣順興汽車老闆陳永聰，多年來從事中古車買賣與汽車修配廠，突然接到有完全不認識的人打電話，指名說要送一部中古車給他，原本以為是詐騙，對方卻真的親自把車開來，他才知道對方是個事業有成的董事長，贈送的中古車是他的自用車，但董ㄟ很少開，車況非常好，因為知道陳永聰多年來都在做公益，就是要把車直接送給他，最後，陳永聰決定收下好意，捐出20萬元給社福機構！

位來自外縣市的董事長非常低調，親自把車開到他的中古車行，他明確告知對方，自己就是在賣中古車，真的完全不缺車子。但這位董ㄟ非常堅持，就是要把11年車齡、9成新的5000CC座車送給他，就算他說要以董事長名義捐出義賣，董事長都拒絕。

陳永聰表示，這位董事長堅持要把車過戶給他，然後後續由他進行處理，就算是自用或是義賣，這位董事長都沒有意見。最後，董事長認為都特地把車開來了，希望雙方就到監理站去辦理過戶，完成其贈車的心願。

陳永聰說，這位董事長所贈送的車，車況非常好，當初新車購入價格應該在3、400萬元之間，因為平日很少開，又都放在車庫，全車仍是原漆原鈑金，相關配套也都是升級版，就算進入中古車市也有一定行情。他無法拂逆董事長的好意，決定收下愛心車，再捐出義賣，原本以20萬賣出，後來卻因為種種原因未完成交易，最後他乾脆決定用20萬元買下來，其中10萬元捐贈彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，另外10萬元則是捐贈給彰化縣私立基督教喜樂保育院。

陳永聰說，這部好心董事長的贈車，即將成為他的代步車，這也是他有生以來開過最好的車，因為雖然他常常捐錢，但以往開過最好的也就是百萬賓士車，比不上這部原價3、400萬元的車，或許這也是個緣份，冥冥之中有安排，才讓他把它買下來。

陳永聰專賣中古車，卻收到陌生人董事長致電說要贈送中古車，差點讓他以為是詐騙。（陳永聰提供）

陳永聰專賣中古車，卻收到陌生人董事長致電說要贈送中古車，差點讓他以為是詐騙。（陳永聰提供）

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