高雄壽山密毛魔芋又遭破壞10多株 自管處將推專區保育棲地

密毛魔芋結果株遭人破壞。（柴山志工巡山隊郭高義提供）

2024/07/16 23:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市壽山國家自然公園有4株密毛魔芋好不容易結果，除了國寶級密毛魔芋7月初遭人偷摘10多粒果實，近日又發現2株結果株及10多株長葉株遭人破壞，私闢休息區廣植園藝種造成密毛魔芋全軍覆沒，柴山志工巡山隊建議國家自然公園管理處規劃密毛魔芋復育區，並依法全面清除外來種，恢復密毛魔芋整體生機，並擴大裝設監視器，避免遭受人為破壞。

國家自然公園管理處表示，密毛魔芋不易結果，呼籲民眾切勿破壞，遭受破壞表示遺憾，研判民眾從私闢小徑進入破壞，將增設監視器加強監管，並會同保七總隊加強巡護，一旦查獲將依國家公園法裁罰1500元至3000元，今年將委託專家學者進行魔芋研究調查及棲地保育計畫，參酌民團意見研議幽美台附近規劃魔芋專區，搭配外來種移除等作為，保護魔芋棲地環境，請民眾登山走棧道，避免踩踏影響植物生長。

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原生種密毛魔芋是台灣最高花序植物，世界文化遺產英國「邱的皇家植物園」現存密毛魔芋標本即是百年前採集自高雄柴山，壽山國家自然公園幽美台步道一帶密毛魔芋族群密布，有4株密毛魔芋好不容易結果，除了創台灣紀錄最高果序千粒果的國寶級密毛魔芋7月初遭人偷摘10多粒果實，本周又發現2株結果株遭折損，僅存2株結果株，令山友惋惜，還有10多株長葉株遭人折斷，幽美台上方平台因私闢休息區廣植園藝種，造成密毛魔芋全軍覆沒，山友形容慘不忍睹。

柴山志工巡山隊志工郭高義推估，幽美台步道一帶密毛魔芋近百大小植株族群聚集，建議自管處規劃密毛魔芋復育區；另栽種園藝物種如咖啡樹、柑橘、蛋黃果、百合竹等，破壞密毛魔芋棲地，影響密毛魔芋生長，且登山客走出許多小徑，造成密毛魔芋生態區塊破碎化，甚至薄層土壤硬化，不利密毛魔芋塊莖成長，復育區位於步道旁容易觀察，減少登山踩踏密毛魔芋，教育解說更有意義。

郭高義建議，自管處應清查園藝物種數量與位置，依國家公園管理法清除所有外來種，恢復密毛魔芋整體生機，並擴大裝設監視器，避免遭受人為破壞；另砍掉原生蔓藤與踏平草本，增加日照與降低濕度，改變密毛魔芋棲地，建議自管處保護蔓藤、草本，不能為了觀賞魔芋隨意清除，強調原生蔓藤與草本是密毛魔芋重要的伴生物種。

密毛魔芋結果株遭人折損破壞。（柴山志工巡山隊郭高義提供）

密毛魔芋結果株遭人折損破壞。（柴山志工巡山隊郭高義提供）

密毛魔芋長葉株遭人折斷破壞。（柴山志工巡山隊郭高義提供）

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