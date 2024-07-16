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高雄人猴衝突南壽山多餘北壽山 動物園區域最嚴重

高雄市柴山獼猴教育宣導志工隊29人。（市府提供）

高雄市柴山獼猴教育宣導志工隊29人。（市府提供）

2024/07/16 22:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市柴山獼猴教育宣導志工隊長年觀察南、北壽山人猴衝突頻率不同，北壽山多為登山客食物不外露，人猴衝突比例非常少，南壽山多為初次到訪觀光客，以動物園區域發生人猴衝突最高。

高雄市柴山獼猴教育宣導志工隊29人，週末固定於柴山登山口附近，如鼓山高中停車場、龍泉寺、南壽山登山口等地，向民眾進行獼猴不接觸、不餵食、不干擾及食物不外露教育宣導，每年排班值勤超過1900小時。

壽山供給獼猴食物非常豐富多元且不匱乏，完全不用擔心獼猴沒有東西吃，藉此導入獼猴不需要人為額外餵食觀念，除了定點人力宣導解說外，還有其他環境教育作法，如戶外教學、快閃小劇場等。

經志工長年觀察發現，南、北壽山發生人猴衝突頻率不同，北壽山口多為固定爬山的登山客，經長期宣導已習慣食物不外露或不帶食物上山，所以發生人猴衝突比例非常少。

反觀南壽山登山口多為初次到訪的觀光客，可能對獼猴訊息不足，導致容易發生被獼猴搶食狀況，且以動物園停車場前往動物園入口區域，發生頻率最高，志工隊反應若再不人為干預或改善，恐有更激烈人猴衝突發生。

另針對近期柴山盤榕區奉茶亭獼猴群衝突事件，自管處解說員林育如表示，此為相近位階猴群為了搶奪較多資源地盤的暫時性行動，當達到平衡後就會停止，此為自然現象請大家不用過於緊張。

此外，解說教育有助於減緩壽山人猴衝突，研究成果統計結果發現有解說日確實有助降低人猴衝突，包含獼猴撿食、獼猴搶食、人為餵食、獼猴趨近人類與兩方有敵意等五種情況，且對「非慣性餵食者」餵食數有明顯下降趨勢，凸顯志工們宣導確實有效。

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