苗縣府促進身心障礙者就業 表揚13個績優進用單位

苗栗縣政府頒獎表揚進用身心障礙者的績優單位及優良協力單位。（苗栗縣政府提供）

2024/07/16 17:18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今（16）日舉辦「今年度促進身心障礙者就業表揚活動」，由縣長鍾東錦頒獎表揚13個進用身障人士的績優單位及優良協力單位，鍾東錦鼓勵更多企業及公家單位進用身心障礙者，並創造友善職場環境，讓每一位身障朋友都能在職場上找到屬於自己的舞台。

苗縣府勞工及青年發展處長王浩中表示，苗栗縣約有3萬5千多位身心障礙者，縣府致力於讓這些身心障礙者有機會走入職場，解決家裡的經濟問題。目前苗栗縣已有約1400多位身心障礙者就業。根據《身心障礙者權益保障法》，苗栗縣內聘用身心障礙者的企業有217家，公部門有120多家，均按照法定比例必須僱用身心障礙者。私人企業需僱用至少1%的身心障礙員工，公部門則需達到3%。今天表揚的企業中，有些企業聘用比例已高達9%，遠超過法定要求。

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多位進用身障人士的企業主說，身心障礙者在經過職務再設計後，在多種工作崗位上都能有優秀表現，不僅限於清潔工作，也包括操作和包裝等；此證明了身心障礙者具備多方面的才能。

今天受表揚績優單位名單：

製 造 業：旭宏金屬股份有限公司、國勝豐工具機股有限公司

醫療機構：重光醫院、為恭醫療財團法人附設哈比屋庇護工場

教育單位：苗栗苑裡高中、苗栗大湖地政事務所、苗栗維真國中

服 務 業：水樣月明度假文旅

社福團體：和宸企業社附設阿昌清潔庇護工場、台灣多元技能教育發展協會、社團法人苗栗縣視障福利協進會、社團法人苗栗康復之友協會

政府機關：苗栗地政事務所

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