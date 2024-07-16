竹塹中元城隍祭8/3登場 6大活動感受百年文化

竹塹中元城隍祭將於8月3日登場，邀全國民眾體驗百年竹塹特色。（市府提供）

2024/07/16 17:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕2024竹塹中元城隍祭8月3日至18日盛大登場，舉辦「城隍嘉年華、開福門、夯枷解厄、外庄遶境、查夜暗訪、遶境賑孤」6大活動，今於城隍廟前舉辦宣傳記者會，藝人陳大天與Q版神偶同台大跳城隍祭神曲舞蹈，為活動拉開序幕。市府邀國人一同來參加新竹地區最大宗教盛事，感受百年城隍傳統文化盛會。

市府表示，新竹都城隍廟已有270餘年的歷史，見證新竹市的繁榮與發展，市府每年不斷推廣竹塹中元城隍祭，今年更於開福門前，新增城隍嘉年華活動，將在城隍廟廣場舉辦「城隍知識小學堂」活動及「擲筊比賽」，民眾來參加活動就有機會得到城隍紀念小物，而擲筊比賽最大獎是Apple Watch，期盼藉由各項城隍祭相關活動，提升竹市傳統宗教文化能見度與知名度，推廣並傳承珍貴的在地文化，同時帶動竹市的觀光發展。

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新竹都城隍廟表示，新竹都城隍廟為省級城隍廟，每年農曆7月均會遵循古禮，舉辦傳承百餘年的「竹塹中元城隍祭」，祈求國泰民安、風調雨順，是新竹市最具代表性的無形文化資產之一，期望全台民眾更加認識新竹市及新竹都城隍廟，也邀請到新竹市走走，一同參與城隍廟的宗教盛典。

民政處表示，「2024竹塹中元城隍祭」6大活動包括城隍嘉年華、開福門、夯枷解厄、外庄遶境、查夜暗訪、遶境賑孤，都歡迎民眾踴躍參與，將竹塹百年歷史活動發揚光大，見證竹塹中元城隍祭的魅力。

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