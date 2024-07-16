淡水今早1803戶停電 新北新工處：台電挖斷電線、台電：需進一步釐清

台電公司今（16）日在淡北道路進行管線試挖作業，疑似挖損電纜造成設備故障，影響淡金路、中正東路口一帶早上10時32分左右發生停電，受影響停電戶數共1803戶；圖為示意圖，圖中搶修作業與本文無關。（台電公司提供）

2024/07/16 16:51

〔記者羅國嘉／新北報導〕台電公司今（16）日在淡北道路進行管線試挖作業，疑似挖損電纜造成設備故障，影響淡金路、中正東路口一帶早上10時32分左右發生停電，受影響停電戶數共1803戶；台電發現後立即派員搶修，於11時23分恢復全數用戶正常供電。

新北新工處表示，台電於今上午9時派人員機具在淡金路、中正東路口（淡北道路工程工區內）進行試挖作業，挖斷3條高壓、2條低壓未包覆PVC的電線，造成淡金路上淡金路8號至中正東路2段27號附近用戶停電，台電發現後大約在上午10點45分，以備電源讓附近恢復供電，並持續進行修復工程，據台電表示預計下班前可以完成。

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台電回應，今早因地下電纜故障，影響淡金路、中正東路二段一帶停電，影響附近1803用戶，台電先於事發後3分鐘復電近8成（1399戶），並於11時23分恢復全數用戶正常供電，對於造成民眾不便，台電致歉，後續將強化線路巡檢與設備更新汰換。至於是否因管線試挖作業造成，需進一步釐清。

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