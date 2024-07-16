為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

5天5車垃圾遭焚化廠退運 台西不忍了祭出這招

垃圾中含回收物，台西垃圾被南亞焚化廠全車退運，台西鄉公所在臉書粉專PO圖文，強調即日起嚴格執行破袋檢查，只要有回收物即拒收，請民眾落實垃圾分類。（擷取自台西鄉公所臉書）

垃圾中含回收物，台西垃圾被南亞焚化廠全車退運，台西鄉公所在臉書粉專PO圖文，強調即日起嚴格執行破袋檢查，只要有回收物即拒收，請民眾落實垃圾分類。（擷取自台西鄉公所臉書）

2024/07/16 16:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣環保局統計，從上週三（10）至昨（15）日5個工作天有全縣有5車垃圾遭南亞焚化廠退運，台西鄉公所今天在公所臉書粉專PO出清潔隊員頂著烈日、高溫、惡臭，汗流浹背一袋袋重新檢查分類的照片，並貼文強調，即日起清運垃圾時將嚴格執行破袋稽查，只要有回收物、廚餘即拒收。

台西鄉公所PO圖文，指為配合環保局垃圾減量，南亞焚化廠加強進場垃圾車檢查，只要發現垃圾中含有資源回收物，即全車退運，台西在7月13日被焚化廠全車退運，清潔隊員聞著陣陣惡臭，重新一袋袋檢查分類，垃圾中明顯夾帶大量應回收物的寶特瓶、鋁罐、鐵罐、玻璃及生、熟廚餘。

從即日起清潔隊嚴格執行破袋檢查，垃圾中有資源回收物及廚餘將拒收，拜託鄉親、寺廟宇體恤清潔隊員收運垃圾辛勞，做好垃圾分類。

環保局指出，不只台西遭退運，還有口湖、麥寮、元長、北港也都被退運，主要是垃圾中有保特瓶、紙容器、飲料杯、及鋁箔包、鐵鋁罐等回收物。

環保局表示，雲林目前每日垃圾量約350噸，因沒有焚化廠，除莿桐、四湖、二崙、褒忠、東勢及土庫等6鄉鎮有掩埋場自行處理，其他12鄉鎮市垃圾去化方式，包括虎尾ZWS每日處理120噸，南亞焚化廠及外地焚化廠210公噸。

環保局說，該局與各鄉鎮市清潔隊針對20鄉鎮市執行第一波家戶垃圾隨車破袋檢查，發現有高達7成民眾未落實垃圾分類，垃圾中有廚餘占比最多，其他常見有便當盒、紙杯、寶特瓶、玻璃等。

環保局指出，竹片、木板不能回收，其他紙容器如便當盒、紙碗、紙杯只要經沖洗都可回收，保麗龍不論是生鮮超市裝魚肉的盒子、漢堡盒、包材也可回收，還有瓦斯罐等高壓容器、保特瓶、鐵鋁罐、玻璃、鋁箔包都全都是回收物，呼籲民眾從日常生活中落實垃圾分類。

垃圾全車被焚化廠退運，台西鄉清潔隊員忍著惡臭一袋袋重新檢查分類。（台西鄉公所提供）

垃圾全車被焚化廠退運，台西鄉清潔隊員忍著惡臭一袋袋重新檢查分類。（台西鄉公所提供）

垃圾全車被焚化廠退運，台西鄉清潔隊員忍著惡臭一袋袋重新檢查分類。（台西鄉公所提供）

垃圾全車被焚化廠退運，台西鄉清潔隊員忍著惡臭一袋袋重新檢查分類。（台西鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
員林破袋檢查 垃圾月減530公噸
2024/07/10 05:30

員林破袋檢查 垃圾月減530公噸
手搖杯賣翻！鹿港、和美生廚餘專車不收「珍珠」原因曝光
2024/07/10 23:54

手搖杯賣翻！鹿港、和美生廚餘專車不收「珍珠」原因曝光

蛋黃中的蛋黃 漢神巨蛋商圈輕豪宅夯
抓到了！彰化和美垃圾遭整車退運 原來「回收黑洞」在這裡
2024/07/10 17:56

抓到了！彰化和美垃圾遭整車退運 原來「回收黑洞」在這裡
垃圾不會分類？ 彰化縣「資源回收細分類指引」出爐
2024/07/15 23:44

垃圾不會分類？ 彰化縣「資源回收細分類指引」出爐
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播