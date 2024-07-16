彰縣二林鎮農會紅龍果評鑑 場內外「紅白大對抗」

二林鎮農會總幹事手拿火龍果，右圖是剖開後，紅白現形。（記者顏宏駿攝）

2024/07/16 14:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮農會年度優質火龍果評鑑會今天登場，現場分為紅肉組與白肉組，火龍果的「紅白大對抗」在場內、場外登場。國內火龍果的紅肉、白肉的消費市場早年難分軒輊，但近年來紅肉銷量扶搖直上，目前已是白肉的5倍，但白肉並不因此而價跌，因為種的人少，價格欲跌不易。

根據農糧署的資料，今年以來紅肉的市場交易量為9305公噸，白肉則為1990公噸，紅肉每公斤拍賣價格為42.5元，白肉則為41.4元。紅肉火龍果銷量逐年緩步提昇，去年批發市場總交易量為2萬公噸，白肉火龍果則一直維持在5900公噸，但紅、白肉的價格相差都在1元左右。

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二林鎮農會總幹事邱士平說，二林鎮農民堪稱是種植火龍果的先驅，早年因為公賣局不收購金香葡萄，農民便改種白肉火龍果，初期白肉火龍果有一股腥味，後來經農民不斷改良，口感Q彈，甜度也變稍高，更適合國人食用；17年前台灣從南美洲引進紅肉火龍果栽種，火龍果的「紅、白大對抗」登場，但白肉近年漸居下風。有人喜歡白肉的口感，有人喜歡紅肉富含鐵質和花青素，兩者都能緩解血管壁的壓力，適合高血壓患者食用，其次它有飽足感又低熱量，適合肥胖者食用，其果籽又有助消化整腸。

他說，全彰化縣火龍果種植面積約467公頃，其中二林鎮就占295公頃，而國內7、8成的白肉火龍果都來自二林。

羅姓果農說，他還是喜歡種白肉火龍果，因為它不易罹病，種的人少，價格穩定，他說，新進的果農都喜歡種紅肉，但紅肉會遇到奇奇怪怪的病蟲害。

他說，早期白肉較為搶手，但植株和果粒從外表看不出，很多農民種了1年才知種錯品種，想種白的卻拿到紅的，結果賣到市場卻很好賣，紅肉便逐漸吃香。

二林鎮農會總幹事邱士平。（記者顏宏駿攝）

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