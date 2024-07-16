北捷毒品案延燒 秦慧珠建議員工每月定期藥檢

北捷車班休息室日前出現毒品，國民黨台北市議員秦慧珠建議每月定期對所有員工進行藥檢。圖為示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

2024/07/16 15:17

〔記者詹湘淇／台北報導〕北捷車班休息室日前出現毒品，國民黨台北市議員秦慧珠指出，此案顯示北捷內部管理制度存在漏洞，建議應每月定期對所有員工進行藥物檢測。北捷回應，針對行車人員定有嚴格管理機制，有定期體檢驗尿及不定期的尿液抽檢，目前全力配合警方偵辦，若查證屬實將以最嚴厲方式處置。

北捷南勢角站車班休息室日前出現裝有大麻草與搖頭丸、玻璃球的零錢包，拾獲零錢包的賴姓行車專員尿檢毒品反應呈陰性，警方目前溯源偵辦中。秦慧珠表示，此案顯示台北捷運公司現行的內部管理制度存在漏洞，儘管涉案司機員在尿液檢查中顯示毒品反應為陰性，但仍應採檢毛髮等其他樣本，做更精確的檢查。

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秦慧珠說，此案同時也暴露出北捷針對毒品教育與防範的不足，為防止類似事件重演，建議北捷應每月定期對所有員工進行藥物檢測，嚴加防範員工吸毒等不當行為。

秦慧珠指出，針對管理漏洞，北捷應立即進行內部檢討，並完善通報及處理機制，若有員工在工作中發現可疑物品，應立即向警方報案並通報相關部門嚴加調查，若未依規定通報，應予以嚴厲處份，以確保規章制度能有效執行。

北捷回應，毒品判定涉及專業，需要時間及尋求專業機構協助查證，經求證為毒品後報警，並在獲知當事人之第一時間，即向當事人採集尿液送檢，毒品反應為陰性。

北捷強調，公司對於行車人員定有嚴格管理機制，每年皆有定期體檢驗尿與不定期的尿液抽檢，目前全力配合警方偵辦，已提供相關錄影資料，靜待警方釐清事實真相，針對此案將秉持毋枉毋縱精神，若查證屬實，將以最嚴厲方式處置。

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