每10人就有1人受害！性影像中心下架移除率近9成

調查顯示每10人中就有1人曾遭遇影像性暴力，性影像處理中心主任劉昱均指出，目前中心受理的案件中，下架移除率已達到88.6%。（記者林志怡攝）

2024/07/16 14:32

〔記者林志怡／台北報導〕全國首次數位／網路性別暴力狀況調查報告顯示，每10人中，就有1人終生曾遭遇至少1次的影像性暴力，受害樣態多為未經同意或脅迫取得影像。性影像處理中心主任劉昱均指出，目前中心受理的案件中，下架移除率已達到88.6%，但論壇、內容農場等平台仍有改進空間。

劉昱均說明，性影像處理中心在2023年8月15日成立以來，全年無休受理性影像案件被害人申訴，並進行移除、下架，截至今（2024）年5月31日止，累計受理1150件申訴案件、754名被害人，而被害人以女性69.9%最多，男性為30.1%。

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針對年齡分佈，劉昱均說，中心受理案件中的受害人以18至24歲族群最多，佔比達42.6%，其次為25至34歲（25.3%）、13至17歲（20%），若單就成人與兒少案件統計，成人相關案件佔比78%、兒少則為22%。

劉昱均也提到，案件中的性影像散佈人，以「網友」佔比62%最多，其次為「伴侶」，佔比16%，中心在受理相關案件後，因為中心本身不具有公權力，因此行政處分會由縣市政府進行裁處，中心主要作為在於通知網際網路平台業者下架，目前下架移除率已達到88.6%。

此外，劉昱均說，越來越多境外平台業者願意配合移除下架，其中臉書、IG、youtube等都做到100%限期內移除，去年曾引起爭議的Telegram，經過政府大力呼籲，雖目前移除速度尚未符合法令，但移除率大幅提升，但論壇、內容農場等無人管理或灰色產業屬於灰色產業的平台，移除率仍有待提升。

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