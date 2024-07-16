取締寶山鄉三峰路重車超速 警方新裝測速照相儀

新竹縣警局在寶山鄉三峰路2段新裝的固定式測速照相機，速限40公里，預計8月19日起開始實施上線「服役」，將主要用以取締大型重車超速行徑。（記者黃美珠攝）

2024/07/16 14:17

〔記者黃美珠／新竹報導〕回應寶山鄉長邱振瑋指境內重車超速、超載嚴重，導致該鄉三峰路短短約2公里柔腸寸斷，7個月花掉至少3000萬補路的問題，新竹縣政府警察局今天驗收通過，新設在三峰路2段、重車出沒頻繁處的固定式測速照相儀，近日公告後將測試到8月16日，8月19日起正式上線「服役」執行取締。

至於重車超載的部分，寶山鄉長邱振瑋希望縣府能在三峰路或周邊重要路段設置地磅，縣警局交通隊長魏才淋說，地磅設置的權責在路權單位，該隊雖有1組活動地磅，仍須整體評估視其必要性才會使用，原則上從今天起將透過警力加強取締超載，來回應寶山鄉親的期待。

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對於寶山鄉三峰路短短約2公里卻不斷燒錢在補洞，縣長楊文科也表示關切，因而詢問縣警局長宣介慈警方對此有何作為。

宣介慈說，警方從今年1月起至今，在寶山已取締了72件砂石車違規事件，其中禁行路線有45件、超載6件、滲漏飛散導致路面污染的有6件，另有其他交通違規事件共15件。

事實上竹東分局會同交通隊，在寶山鄉三峰路2段、砂石車來往頻繁處新建置了1處「固定式科技儀器執法設備」，時速限制為40公里，今天早上已驗收通過，近日就會公告測試到8月16日，隨後啟用執行取締。這是寶山鄉內第4支固定式的測速照相機，也是三峰路段上的首支。

宣介慈說，寶山鄉內大型車輛超載的態樣，以砂石乘載運送工地建案、公共工程等營建廢棄物為主，以三峰路、東坑路、峰城路以及大雅路等路段，為大型車違規和肇事發生率較高的路段，警方從即日起將加強執行取締大型車、砂石車各項違規勤務。

邱振瑋說，三峰路從跟環南路交叉口到嵩翠路口處，短短不到2公里的長度，出現了23處的道路隆起或是破損，原因就是三峰路附近有土資場，再加上竹科外溢、台積電進入寶山，造成重車在三峰路上呼嘯、超速又超載。

他希望縣府相關單位積極取締超載、超速、增設移動式照相機、設立區間測速照相器以及地磅外，也建請縣府相關單位能制定相關的自治條例，裡面明訂業者負責修復道路的義務，以約制業者。

新竹縣警方今天早上會同相關單位完成三峰路首支測速照相機的驗收工作。（記者黃美珠攝）

新竹縣警方今天早上驗收寶山鄉三峰路2段新設的測速照相儀時，一旁重車持續呼嘯而過。（記者黃美珠攝）

新竹縣寶山鄉長邱振瑋說，三峰路就是長期被重車輾壓，加上有些不肖者超速或超載，才導致三峰路柔腸寸斷。（記者黃美珠攝）

新竹縣寶山鄉三峰路短短約2公里，路面有23處隆起或破損，鄉長邱振瑋說7個月內已經砸下3000萬搶修，依舊修不好。（記者黃美珠攝）

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