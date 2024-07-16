取締寶山鄉三峰路重車超速 警方新裝測速照相儀
〔記者黃美珠／新竹報導〕回應寶山鄉長邱振瑋指境內重車超速、超載嚴重，導致該鄉三峰路短短約2公里柔腸寸斷，7個月花掉至少3000萬補路的問題，新竹縣政府警察局今天驗收通過，新設在三峰路2段、重車出沒頻繁處的固定式測速照相儀，近日公告後將測試到8月16日，8月19日起正式上線「服役」執行取締。
至於重車超載的部分，寶山鄉長邱振瑋希望縣府能在三峰路或周邊重要路段設置地磅，縣警局交通隊長魏才淋說，地磅設置的權責在路權單位，該隊雖有1組活動地磅，仍須整體評估視其必要性才會使用，原則上從今天起將透過警力加強取締超載，來回應寶山鄉親的期待。
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對於寶山鄉三峰路短短約2公里卻不斷燒錢在補洞，縣長楊文科也表示關切，因而詢問縣警局長宣介慈警方對此有何作為。
宣介慈說，警方從今年1月起至今，在寶山已取締了72件砂石車違規事件，其中禁行路線有45件、超載6件、滲漏飛散導致路面污染的有6件，另有其他交通違規事件共15件。
事實上竹東分局會同交通隊，在寶山鄉三峰路2段、砂石車來往頻繁處新建置了1處「固定式科技儀器執法設備」，時速限制為40公里，今天早上已驗收通過，近日就會公告測試到8月16日，隨後啟用執行取締。這是寶山鄉內第4支固定式的測速照相機，也是三峰路段上的首支。
宣介慈說，寶山鄉內大型車輛超載的態樣，以砂石乘載運送工地建案、公共工程等營建廢棄物為主，以三峰路、東坑路、峰城路以及大雅路等路段，為大型車違規和肇事發生率較高的路段，警方從即日起將加強執行取締大型車、砂石車各項違規勤務。
邱振瑋說，三峰路從跟環南路交叉口到嵩翠路口處，短短不到2公里的長度，出現了23處的道路隆起或是破損，原因就是三峰路附近有土資場，再加上竹科外溢、台積電進入寶山，造成重車在三峰路上呼嘯、超速又超載。
他希望縣府相關單位積極取締超載、超速、增設移動式照相機、設立區間測速照相器以及地磅外，也建請縣府相關單位能制定相關的自治條例，裡面明訂業者負責修復道路的義務，以約制業者。