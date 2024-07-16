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暑假報好康！台南可以用文化幣暢遊古蹟、買成功洋芋片

文化幣可以暢遊台南古蹟及買古蹟限定商品。 （南市文化局提供）

文化幣可以暢遊台南古蹟及買古蹟限定商品。 （南市文化局提供）

2024/07/16 14:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕用文化幣暢遊台南古蹟，還能把古蹟限定商品帶回家！搶攻青少年暑期旅遊市場，台南古蹟景點加入文化幣使用行列，拉攏青少年的1200元在台南「逛滿買滿」。

台南必訪古蹟赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館，即日起都可使用文化幣，享受多樣古蹟限定好食，亦可走訪經典歷史現場。

文化局表示，台南作為台灣文化之都，擁有21處國定古蹟，數量為全國之冠，此次將台南各古蹟景點納入適用文化幣，搭配赤嵌樓文昌閣闊別多年的全新策展，還有即將以全新面貌亮相的億載金城，8月底就要開幕的2024台灣文博會，好吃好玩又充滿知識重量，值得帶著文化幣來好多趟台南。

文化局表示，文化幣使用不僅限於古蹟景點的入場票券，還包括景點內的展售部、延平郡王祠和愛國婦人會館這二處景點也都可使用文化幣。今年適逢「臺南400」，古蹟入場票券特別運用400主視覺設計，融合了古蹟的建築輪廓，充分體現了古蹟的歷史與傳承，是台南之行的完美紀念，值得限量珍藏。

此外，還有創意開發的「臺南400」限定商品；展售部更陳列台南文化推廣的特有品牌，包含「成功洋芋片」、「至聖點心麵」、「八家將乖乖」、「媽祖賜芙」等熱賣休閒食品以及在地文創紀念品等這些都是台南古蹟限定獨賣商品。

文化部為培養青年藝文人口，鼓勵青少年從事藝文消費，推出文化幣政策，每人發放1200點文化幣，等同新臺幣1200元，且自今年起成為常態化政策，擴大發放年齡16至22歲。

台南古蹟門票加入文化幣適用行列。（南市文化局提供）

台南古蹟門票加入文化幣適用行列。（南市文化局提供）

到台南遊古蹟，可以使用文化幣購買「一定要成功」成功洋芋片。（記者洪瑞琴攝）

到台南遊古蹟，可以使用文化幣購買「一定要成功」成功洋芋片。（記者洪瑞琴攝）

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