埔里百香果農損1期果減產逾5成 盼中央伸援手

目前進入埔里百香果產期，但持續高溫多雨，導致農民防治病蟲害難度大增，造成災損。（記者佟振國攝）

2024/07/16 13:02

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮百香果1期果陸續進入產期，但6月以來天氣持續高溫多雨，導致病蟲害防治難度大幅提升，除了俗稱「畫圖蟲」的潛葉蠅危害，植株感染炭疽病導致葉片穿孔枯萎與果實破洞腐爛，合成里大坪頂地區估計受災達5成以上，公所盼上級啟動農業天然災害現金救助，減輕農民損失。

近來劇烈天氣導致農業災情頻傳，6月下旬仁愛鄉翠華村的冰雹重創高山夏季蔬菜區，導致高麗菜、菠菜、青蒜受災嚴重，現在埔里鎮百香果農也成受災戶，7月起陸續進入產期的1期果，傳出減產達5成的慘況。

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農民表示，歷經5月梅雨期，6月起又持續有35度以上高溫，午後又常下雨，尤其降雨時間長、雨量大，田間管理難度大增，例如植株枝藤的花不易授粉與著果，許多果園也都有病蟲害問題，像是俗稱「畫圖蟲」的潛葉蠅，網室栽種會比露天的防治效果好，但是穿孔性炭疽病不分網室、露天栽種都無法倖免。

受到病害影響，百香果植株的葉片持續穿孔枯萎，果實則是發育不良或變形，尤其從外皮有多處穿孔破洞，不僅無法進入市場，連淘汰加工製造果汁的機會也沒有，農民無奈遠觀果園都有結果，但仔細檢視後才發現受災真的不輕，初估1期果產量僅正常值的一半，更擔心8月的鮮果需求高峰將至，可能沒果可收可賣，現階段市場價格1箱6公斤已上探7、800元。

目前包括農業部農業試驗所、埔里農會已進行田間調查，協助農民透過合理安全用藥等方式加強防治病蟲害，由於災情持續傳出，公所於7月3日也函請縣府擇期現地勘查，盼能向中央爭取農業天然災害現金救助，減輕農民損失。

百香果炭疽病危害，導致果實穿孔破洞後整果腐爛。（記者佟振國攝）

午後連續降雨導致百香果開花不易授粉著果，枝藤上不見花苞。（記者佟振國攝）

百香果炭疽病影響收成產量。（記者佟振國攝）

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