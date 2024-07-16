全國首次數位性別暴力調查結果公開 8成被害人身心受影響

調查發現，民眾普遍有過相關性別暴力經驗。（記者林志怡攝）

2024/07/16 13:24

〔記者林志怡／台北報導〕保護司委託暨南大學執行全國首次「數位／網路性別暴力狀況調查」，今日公布調查結果，發現民眾普遍有過相關性別暴力經驗，以騷擾、羞辱與攻擊、跟蹤或肉搜等樣態最為普遍，超過80%的民眾身心因此受到影響，影像性暴力終生盛行率則高達10.4%，其樣態又以未經同意或脅迫取得影像最多。

暨南大學社會政策與社會工作學系特聘教授、計畫主持人王珮玲說明，調查於2023年10月14日至同年11月10日期間進行，通過Line、臉書、Dcard、PTT、IG等發放網路問卷，針對我國18至74歲民眾，了解曾遭受的數位性別暴力類型、身心影響、求助樣態、平台等，總計回收有效樣本5030位。

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王珮玲說，國人整體遭受數位性別暴力的終生盛行率為59.4%、1年盛行率為47.4%，若扣除網路相關內容、接收色情訊息，或被網路收到希望提供相關訊息或影音內容的騷擾型態，終生盛行率與1年盛行率仍分別高達42.3%、26.7%，顯示數位性別暴力是國人普遍的生活經驗。

數位性影像問題方面，王珮玲表示，調查發現其終生盛行率、1年盛行率分別為10.4%與4.4%，其中以未經同意或脅迫取得影像佔比最高，達9.5%，其中遭遇偷拍比例為6.8%、竊取影像為1.5%、遭強迫威脅為4.4%，另有威脅散布（1.8%）、未經同意散布（1.9%）、換臉（0.4%）等樣態。

王珮玲指出，調查也發現，有5.3%受害人因為相關性別暴力事件，出現財務方面的損失，並有高達84.4%認為自己身心受到相關事件影響，53.6%出現焦慮表現，另有超過40%出現沮喪、脆弱的情況，還有失去自信、人際關係困難、睡眠困難、恐慌等表現。

全芯創傷復原中心社工師林芮璿說，受害個案可能變得敏感、情緒起伏較大，曾有個案只要聽到手機鈴聲都會受到驚嚇，或是在事件後對他人的眼神感到恐懼，嚴重影響其社交生活、容易產生心理上被孤立的感受，旁人也不見得能夠理解其狀態，部分個案甚至會需要藥物才能改善情況。

因此，林芮璿呼籲，未來應建立友善且具創傷知情的回應系統，降低被害人的求助障礙，並通過強化大眾教育宣導，讓社會接納被害人，後續也通過妥適的創傷復原服務，保障其權益。

數位性別暴力各類型行為一年與終生盛行率分析。（衛福部提供）

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