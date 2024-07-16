全台「燒蕃薯」 赫見「貴賓狗」熱到跳上天？

台南高溫天空，雲朵變出可愛的「貴賓狗」。（王姓網友提供）

2024/07/16 13:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全台各地高溫「烤」得像「燒蕃薯」，不過也讓天空像個魔術師，各式雲朵千變萬化，台南天空赫見「貴賓狗」出現，網友驚呼「熱到跳上天」、「天幕巨犬」、「誰家的愛寵走失了」？

王姓網友無意間拍到這幅萌趣畫面，他在網路社群分享並打趣說，「鼻子眼睛超像，愛撒嬌又惹人憐愛，而且還白捲毛帶著湛藍，此絕佳品種，唯問天上有？」他並表示，這幾天高溫熱到爆，似乎尋找天上夢幻雲彩與午後雷陣雨後的遠方彩虹，也是消暑療癒心情好方法。

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吳姓老師說，天空不同形狀的雲朵，是天氣最佳代言人，反映不同的天氣變化，戶外教學活動曾看過像似「白馬」、「飛鳥」、「兔子」，奇幻雲朵把整片天空變成「 歡樂動物園」，能帶領孩子無限想像。

「天上的貴賓狗」畫面超萌，網友留言：「捲毛的可愛，擄獲大家的心」、「卡通片預告」、「水狗跑走了」；另有網友形容說「白雪公主的愛犬」、「天空版哈比人」、「摩登原始人」。

據中央氣象署資料，今日各地無雨時高溫炎熱，最高溫普遍在34至36度之間，大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生機率。此外因東南風沉降，背風側的西半部高溫會持續較久，甚至傍晚局部溫度都可能有32到35度，外出注意避免熱傷害。

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