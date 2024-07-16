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旗津風箏節7/20週末登場 高市府4階段彈性交管籲搭渡輪

2024旗津風箏節有各式主題風箏展演。（觀光局提供）

2024旗津風箏節有各式主題風箏展演。（觀光局提供）

2024/07/16 10:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2024旗津風箏節將於本週末（20日）登場，高市府將實施4階段彈性交通管制，呼籲民眾搭乘渡輪來旗津。

「2024旗津風箏節暨氣墊水樂園」活動，將於7月20日起連續2週的星期六、日登場，除了有各式主題風箏展演，還有高雄熊風箏DIY彩繪，及可愛造型拍拍樂等親子體驗活動。

高市觀光局長高閔琳說明，今年旗津風箏節連續兩週六、日規劃「海洋派對」及「旗津玩很大」主題風箏展演。首週「海洋派對」由12米高雄熊領軍，帶領鯨魚、魟魚、章魚、螃蟹等各式海洋生物遨遊旗津天空；第二週「旗津玩很大」，有多樣大型軟體風箏，將旗津天空化身美麗樂園。傍晚開始還有佛光山寺的祥龍燈及夜光風箏、雙週日晚上有精彩的火舞表演。

為了讓小朋友清涼一夏，氣墊水樂園將黃色小鴨展期最受歡迎的黃色球池，變身為戲水球池，更延長氣墊水樂園活動時間至晚上8點。

為避免過多車流湧入旗津，導致交通壅塞，自7月20日至7月28日連續2週的六、日，交通局將視車流及旗津地區停車位狀況，實施4階段彈性交通管制；離場車流疏導，則規劃踩風大道（污水處理廠至旗津一路段）機動開放南下小客車單行疏導措施，以減緩離場車流壅塞情形。

交通局指出，活動期間旗津渡輪班次將加密，也會於旗津區內安排定點接駁服務，民眾可搭乘捷運至橘線O1哈瑪星，或搭輕軌至C14哈瑪星出站，前往鼓山輪渡站，再轉乘渡輪抵達旗津輪渡站，步行至活動會場。

為降低遊客候船時間，活動期間旗津渡輪將比照連假實施燃油機車登船管制，活動期間週六、日上午11時至晚間7時，管制一般遊客騎乘的燃油機車上船（旗津居民、電動機車及自行車除外）。

此外，旗后觀光市場及旗津道沙灘酒店，外牆以落日餘暉為設計發想重新整建，近期正式完工啟用，來旗津玩水看風箏時，還可以至旗后觀光市場選購伴手禮，再入住旗津道沙灘酒店，享受親子暑假時光。

.氣墊水樂園首度延長至晚上8點。（觀光局提供）

.氣墊水樂園首度延長至晚上8點。（觀光局提供）

旗津風箏節舉辦期間，將實施4階段彈性交通管制。（高市府提供）

旗津風箏節舉辦期間，將實施4階段彈性交通管制。（高市府提供）

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