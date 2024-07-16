台中「小小消防員體驗營」 學童射水滅火、學逃生

台中市消防局太平區各分隊舉辦「小小消防員體驗營」，小朋友穿上消防衣，體驗火場拿著瞄子射水滅火。（記者陳建志翻攝）

2024/07/16 10:22

〔記者陳建志／台中報導〕目前正是暑假，為了讓小朋友了解消防人員的工作，並學會火場逃生、CPR等自救、救人的技巧，台中市消防局太平區各分隊結合太平國際青年商會、市議員蔡耀頡舉辦「小小消防員體驗營」，吸引70位小朋友報名參加，大家穿上小小消防衣，體驗射水滅火，都說消防人員真的很辛苦。

台中市消防局在暑假舉辦「小小消防員體驗營」，活動一開放報名就秒殺，其中太平區各分隊在車籠埔分隊共同舉辦「小小消防員體驗營」，安排消防車、消防衣介紹，還有滅火射水體驗、濃煙逃生體驗、斜降、CPR教學、有獎徵答等，市議員蔡耀頡還擔任1天的消防隊長和小朋友一起學習。

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70位參與的小朋友，每個人都穿起小小消防員服裝，體驗手持消防瞄子射水、斜降等，透過親身體驗，讓他們了解消防工作的辛苦。小朋友參觀後都說紅色消防車很巨大，還提醒同行的爸爸、媽媽，以後在路上遇見消防車和救護車及警車都要禮讓靠邊。

蔡耀頡表示，舉辦「小小消防員體驗營」主要提升孩子們對消防安全的認識、培養安全意識及教導防火及火場避難逃生知識，並讓正確的消防觀念向下扎根，同時也讓他們了解消防員的辛苦及重要。

太平消防分隊也在活動時宣導，燃燒金紙或鞭炮餘燼、香菸等微小火源都可能造成火災，離開前務必妥善運用水源澆熄，並遠離易燃性物品。也提醒民眾定期檢查臥室及客廳使用電氣的安全，謹記人離火熄、勿綑綁電線及用電不過載，避免引發火災意外。#

台中市消防局太平區各分隊舉辦「小小消防員體驗營」，吸引上百位親子一起參加，藉由親身體驗，了解消防工作的辛苦，並學會逃生技巧。（記者陳建志翻攝）

台中市消防局太平區各分隊舉辦「小小消防員體驗營」，小朋友在指導下進行體驗。（記者陳建志翻攝）

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